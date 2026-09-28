Germania. La Linke cade nella trappola dell’antisemitismo.. e china la testa

Per la Linke, una domanda sembra sorgere dopo la vittoria elettorale a Berlino: andare avanti a testa alta o cedere alle sciocchezze degli avversari politici? Secondo tutte le indicazioni, la decisione è stata presa a favore di quest’ultima e anche prima del giorno delle elezioni.

Da sabato, la Commissione Arbitrale della Link di Berlino ha presentato una mozione di esclusione contro la militante del partito Hannah Bruns, che è solidale con la Palestina. Secondo un rapporto di martedì, il Tagenspiegel ne ha appreso la vicenda dagli ambienti del partito, anche se la stessa Bruns non è ancora stata informata del processo, ha detto a Junge Welt. La Commissione Arbitrale, su richiesta, ha confermato la ricezione della domanda.

Bruns è portavoce del Gruppo di Lavoro Statale sulla Solidarietà con la Palestina nel Partito della Sinistra di Berlino. Non sa esattamente chi abbia iniziato l’espulsione. Il Tagesspiegel inoltre non ha fornito alcuna informazione pubblica a riguardo. Tuttavia, il giornale è riuscito a citare alcune dichiarazioni dell’attivista. Durante una manifestazione, ad esempio, ha detto che la liberazione della Palestina sarebbe stata completa solo “quando Tel Aviv sarà tornata nelle mani della Palestina”, e si è anche rifiutata di rispondere al distanziamento da Hamas richiesto dagli agitatori filo-Israele.

Non è “un caso che la mozione per l’esclusione sia già stata presentata,” ha sottolineato Bruns in un’intervista sia a Junge Welt che a Springer’s ai quali aveva già riferito la preparazione della domanda all’inizio del mese.

I responsabili avevano affidato il processo al partito dei media ostili, ha ipotizzato Bruns. Il membro della Linke ha inserito il tentativo di espulsione – ora pubblico – nel contesto delle recenti richieste dei possibili partner di coalizione affinché il Partito della Sinistra agisca contro il presunto antisemitismo all’interno delle proprie fila.

La campagna diffamatoria contro il Partito della Sinistra – “fantasie di espropriazione” e “odio verso gli ebrei” – aveva ricevuto l’aggiunta dell’accusa di “legami con la criminalità dei clan” la stessa notte delle elezioni. Con diligenza, tutti parlano di una miscela selvaggia.

La leadership dell’SPD ha annunciato martedì attraverso Lars Klingbeil, Bärbel Bas e Tim Klüssendorf che: “La Linke non deve lasciare nemmeno un millimetro di spazio all’antisemitismo e ai criminali dei clan tra le sue fila.” Secondo Bild, il cancelliere Friedrich Merz (CDU) aveva avvertito l’SPD dell'”inferno” e aveva chiesto ai socialdemocratici “di rendere chiaro in modo inequivocabile che non formeranno una coalizione con questo Partito di Sinistra a Berlino.”

Il giorno prima, secondo il Berliner Morgenpost, si dice che ex funzionari dello SPD di Berlino abbiano contribuito al dibattito con una “risoluzione” contro i colloqui esplorativi con la Linke, incluso l’ex sindaco di governo Michael Müller. Anche l’ex leader SPD Sigmar Gabriel ha espresso la sua opinione sulla ZDF: “Non formerei mai una coalizione con nessun partito antisemita.” Non era certo una coincidenza “che il capo del clan Remmo passasse alla festa elettorale,” lo sapeva.

Si era saputo che il deputato del Partito di Sinistra di Neukölln, Ferat Koçak, aveva comunicato con un figlio di Remmo tramite Instagram. Di conseguenza, vuole sospendere temporaneamente le sue funzioni parlamentari.

Questo non basta per i Verdi. La segretaria parlamentare Irene Mihalic ha chiesto l’espulsione di Koçak dal gruppo parlamentare e anche la “chiarezza che stiamo fermamente dalla parte di Israele.” Questo significa anche, se necessario, che devono cacciare le persone”, ha annunciato martedì il primo ministro del Baden-Württemberg, Cem Özdemir.

Il desiderio è apparentemente un ordine per alcuni. La mozione contro la Bruns riguarda “la disciplina e la diffamazione delle forze solidali con la Palestina all’interno del partito”, ha sottolineato la stessa Bruns, che ha anche espresso solidarietà con Koçak. “Un partito che ha ottenuto una vittoria elettorale storica non deve camminare curvo,” ha detto. Mercoledì, la presidente della Fondazione Rosa Luxemburg almeno è uscita dalla difensiva ed ha definito la dichiarazione della leadership dell’SPD un'”impertinenza”: “La Linke non è un partito antisemita e lo sa.”

Ramsis Kilani, cacciato dalla Linke a causa delle sue dichiarazioni sul genocidio a Gaza ha detto a Junge Welt che “Era solo questione di tempo prima che la mia espulsione fosse seguita da altri.”

Il motivo è che “La destra del partito vuole rimuovere la solidarietà con la Palestina come ostacolo alla partecipazione del governo a Berlino e a livello federale.” La sinistra del partito deve subito intraprendere pubblicamente la lotta contro l’esclusione di Bruns, ha detto Kilani.

* Junge Welt

28 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO