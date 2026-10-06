Non indossano uniformi, ma questi colossi Usa combattono per l’Ucraina

Quest’estate, Microsoft ha annunciato che “estenderà la fornitura di supporto tecnologico all’Ucraina fino alla fine del 2027”, offrendo tecnologia, supporto per la sicurezza informatica e altra assistenza per “aiutare l’Ucraina a mantenere i servizi digitali essenziali durante la guerra”.

Non solo le armi statunitensi, ma numerose aziende tecnologiche americane sono entrate in guerra in Ucraina. Tra queste, PayPal, oggi uno dei più grandi sistemi di pagamento online multinazionali al mondo, che si è unita al conflitto bloccando l’accesso a tutti i conti russi quando Mosca ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022.

Inizialmente Palantir [Peter Thiel, co-fondatore, è patron anche di Paypal, ndr] ha offerto i suoi servizi all’Ucraina gratuitamente. Nel frattempo, ha sfruttato la guerra in Ucraina come banco di prova per la sua tecnologia emergente, collaborando con l’Ucraina per sviluppare l’intelligenza artificiale per analizzare e vagliare le informazioni sul campo di battaglia e per pianificare e coordinare operazioni di attacco in profondità. Ora l’intelligenza artificiale si estende al controllo di sciami di droni e all’identificazione dei bersagli.

Palantir ha stretto partnership con numerosi ministeri ucraini, tra cui un importante accordo annunciato a maggio per ampliare l’uso dell’IA in tutte le operazioni di difesa, sia militari che civili. Nel 2022 la capitalizzazione di mercato di Palantir era inferiore a 25 miliardi di dollari, oggi si avvicina ai 450 miliardi di dollari.

Nel frattempo, i sistemi satellitari Starlink di Elon Musk consentono alle forze armate ucraine di comunicare, tracciare i movimenti delle truppe russe e selezionare gli obiettivi. Nel suo libro “La guerra russo-ucraina: le follie dell’impero”, Richard Sakwa afferma che la disponibilità di tale capacità “è stata cruciale per il successo iniziale dell’Ucraina nel respingere l’avanzata russa su Kiev”.

Sebbene Musk si sia opposto all’utilizzo di Starlink da parte dell’esercito ucraino per attacchi in profondità in Russia – una posizione che ha ribadito ad agosto – l’impiego di Starlink da parte dell’Ucraina per i droni impiegati negli attacchi ha chiaramente trasformato la guerra in Ucraina.

Jennifer Kavanagh, Senior Fellow e Direttrice dell’Analisi Militare presso Defense Priorities, ha dichiarato a Rolling Stone che “l’Ucraina non sarebbe in grado di condurre la sua attuale campagna militare senza il supporto di Starlink”.

L’anno scorso, Musk ha affermato che “l’intera linea del fronte dell’esercito ucraino crollerebbe se lo disattivassi”.

Fornire servizi satellitari gratuiti all’Ucraina si è rivelato costoso per Musk. Dopo un anno e mezzo di guerra, Musk minacciò di interrompere i servizi se il governo statunitense non si fosse fatto carico delle spese. E così fu . Anche il governo polacco ha dichiarato di contribuire al finanziamento dei servizi Starlink in Ucraina, versando 50 milioni di dollari all’anno.

La mobilitazione di Microsoft per l’Ucraina è stata molto più discreta. La maggior parte di noi pensava che la guerra fosse iniziata il 24 febbraio 2022. Secondo il presidente di Microsoft, Brad Smith , è iniziata il giorno prima. “È stato allora che abbiamo assistito a 300 attacchi informatici coordinati dalla Russia, tutti volti a destabilizzare il governo ucraino”. Ed è stato anche allora che, per usare le parole del New York Times, “Microsoft si è gettata nel mezzo di una guerra di terra in Europa”.

Secondo quanto si racconta, un malware “wiper” tentò di cancellare i dati da centinaia di server appartenenti al governo ucraino. Il Threat Intelligence Center di Microsoft fu il primo a individuarlo, stando a quanto riportato da Henry Farrell e Abraham Newman nel loro libro ”Underground Empire: How America Weaponized the World Economy“.

Separati da un oceano, i dipendenti di Microsoft “prestano servizio in prima linea in Ucraina”. Condivisero rapidamente le informazioni con i funzionari ucraini della sicurezza informatica e, nel giro di poche ore, i sistemi antivirus ucraini furono aggiornati e il codice malevolo bloccato.

Microsoft, scrivono Farrell e Newman, aveva stretto “un rapporto più stretto con il governo ucraino e con i consiglieri e il team per la sicurezza nazionale presenti sul territorio”. Erano diventati lo “scudo… dell’Ucraina contro le ondate di attacchi”.

Come se si trattasse della propria nazione, Microsoft ha annunciato di “condannare questa invasione ingiustificata, immotivata e illegale da parte della Russia” e di “sospendere immediatamente tutte le nuove vendite di prodotti e servizi Microsoft in Russia”.

Nel 2022, il New York Times scrisse di come dirigenti del settore tecnologico, inclusi quelli di Microsoft, avessero ottenuto autorizzazioni di sicurezza e partecipato a briefing riservati della NSA e del Comando Cibernetico degli Stati Uniti. Microsoft e Google erano le fonti della maggior parte delle informazioni condivise e utilizzabili.

All’epoca, Microsoft aveva istituito la “condivisione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, di informazioni sulle minacce” in modo che, “lavorando a stretto contatto con i funzionari del governo ucraino e il personale addetto alla sicurezza informatica”, potessero “identificare e contrastare le attività dannose contro le reti ucraine” e “difendersi dagli attacchi”.

In un’intervista rivelatrice di quattro anni fa, il presidente di Microsoft, Brad Smith, affermò che la prima cosa che Microsoft aveva fatto era stata, francamente, sostenere e difendere l’Ucraina. Dichiarò che Microsoft aveva collaborato con il governo per trasferire 16 dei 17 ministeri ucraini sul cloud.

Usando un’analogia militare, Smith parlò come un generale della guerra cibernetica, paragonando la situazione a una classica manovra militare: “bisogna disperdere le proprie risorse difensive in modo che non siano vulnerabili a un singolo attacco”.

Secondo un rapporto di Microsoft del giugno 2026, il colosso tecnologico ha speso più di 700 milioni di dollari per fornire all’Ucraina tecnologia e sicurezza informatica. Se Microsoft fosse un Paese, si classificherebbe tra i primi 25 sostenitori dell’Ucraina .

La guerra russo-ucraina ha cambiato la natura del conflitto. Fucili e carri armati, osserva il Wall Street Journal , stanno “facendo la fine dei duelli con la spada e delle cariche di cavalleria” ora che “i pollici sui joystick hanno in gran parte sostituito le dita sui grilletti e si combatte sempre più spesso sugli schermi e sempre meno nelle trincee”.

Sebbene Brad Smith affermi che Microsoft sia “un’azienda e non un governo o uno Stato”, ha “chiarito”, secondo il New York Times, che “non è neutrale”. Grandi aziende tecnologiche, come Microsoft, SpaceX e Palantir hanno scelto da che parte stare diventando partner essenziali in un campo di battaglia trasformato. La tecnologia che queste aziende hanno inviato all’Ucraina è stata importante quanto le armi fornite dagli Stati alleati.

“La vostra capacità di individuare la tecnologia giusta e di implementarla determinerà ciò che accadrà sul campo di battaglia”, ha dichiarato nel 2023 Alex Karp, CEO di Palantir, aggiungendo che Palantir è “responsabile della maggior parte delle attività di targeting in Ucraina”.

Nello stesso anno ha affermato di essere “favorevole a una posizione di forza in America” ​​e che Palantir desidera persone che vogliano stare dalla parte dell’Occidente, contribuendo a rendere l’Occidente una società migliore, più capace di difendersi.

Quando la Russia ha invaso l’Ucraina, gli Stati Uniti e i paesi alleati hanno inviato armi. Colossi tecnologici come Microsoft, SpaceX e Palantir hanno fornito tecnologia, espresso la loro lealtà ideologica all’Ucraina e si sono schierati dalla sua parte nella guerra. Molti potrebbero pensare che un simile comportamento sia naturale, soprattutto quando la causa è considerata giusta nel proprio paese.

Altri potrebbero ritenere che si oltrepassi un limite, che si contribuisca a prolungare una guerra distruttiva che alla fine non si vincerà sul campo di battaglia, aumentando al contempo i profitti degli azionisti e gli stipendi dei dirigenti aziendali. In qualche modo, non mi sembra giusto.

* Responsible Statecraft – Tradotto da Pagine Esteri

6 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO