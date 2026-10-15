Israele, per la Cia, rischia la guerra civile e il collasso

I servizi segreti statunitensi esprimono timori di disordini civili e di un collasso dello Stato in Israele in vista delle elezioni del 27 ottobre.

Israele rischia una guerra civile o il collasso dello Stato, avverte una valutazione classificata della CIA, poiché anni di Genocidio a Gaza e guerre in Libano e Iran acuiscono le fratture politiche, economiche e sociali all’interno del Paese.

Il rapporto di agosto, intitolato “Fracture From Within” (Frattura dall’Interno), è stato redatto da esperti della Red Cell della CIA, secondo quanto riferito da due fonti statunitensi. La Red Cell, l’unità responsabile delle “analisi alternative” all’interno dell’Agenzia, ha prodotto la valutazione combinando informazioni di pubblico dominio con dati dei servizi segreti statunitensi.

La valutazione sembra riferirsi solo ai cittadini ebrei di Israele e non prende in considerazione i cittadini palestinesi, che rappresentano circa il 20% della popolazione israeliana e che vivono sotto varie forme di discriminazione che Amnesty International e altre organizzazioni per i diritti umani hanno definito parte di un più ampio Sistema di Apartheid. La CIA non ha risposto a una richiesta di commento.

Gli esperti della CIA hanno evidenziato una combinazione esplosiva di pressioni convergenti in vista delle elezioni israeliane del 27 ottobre: ​​crisi economica e spese militari alle stelle; veterani pesantemente armati di ritorno da lunghi periodi di combattimento, molti dei quali affetti da gravi traumi psicologici; crescente rabbia per gli uomini ultraortodossi esentati dal servizio militare; intensificazione della violenza dei coloni nella Cisgiordania Occupata; e il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu che lotta per rimanere al potere e innesca una crisi costituzionale.

Le “Unità Red” della CIA hanno il compito di sviluppare analisi e idee che mettano in discussione le ipotesi prevalenti e smascherino il pensiero di gruppo o i punti ciechi che possono radicarsi all’interno dell’apparato di spionaggio.

“Gli autori di questo documento sono esperti di Israele“, ha osservato una fonte della comunità dei servizi, “non si tratta di un’ipotesi fantasiosa: con le imminenti elezioni e le fratture in Israele, dovremmo prendere sul serio la loro conclusione che Israele è a un passo da un vero e proprio conflitto interno“.

Una delle fratture più profonde nella politica israeliana non è emersa a causa dell’opposizione ai Crimini di Guerra del Paese, bensì a causa della questione di chi è tenuto a combattere e chi ne è esentato.

Gli uomini ultraortodossi hanno storicamente beneficiato di ampie esenzioni dal servizio militare, pur continuando a ricevere sussidi statali, un accordo che è diventato sempre più controverso a seguito delle ripetute mobilitazioni delle riserve. Il loro rifiuto collettivo di prestare servizio non è radicato nell’opposizione alle guerre di Israele, poiché i leader ultraortodossi sostengono che il servizio militare minaccia la vita religiosa e il loro obbligo di studio della Torah.

Ma dopo anni in cui i riservisti sono stati ripetutamente richiamati dai loro lavori e dalle loro famiglie, l’esenzione è diventata una potente fonte di risentimento nella società israeliana. Le famiglie hanno anche dovuto sopportare il costo delle politiche bellicose di Israele. I prezzi dei generi alimentari hanno raggiunto livelli record, con un aumento del 9,5% del costo della vita, compresi frutta e verdura fresca, negli ultimi due anni, aggravando una crisi del costo della vita già grave dopo anni di guerra.

Eppure gran parte dell’opposizione a Netanyahu non è rivolta alla brutalità di Israele contro i palestinesi, ma alla rabbia per il modo in cui l’ha gestita. I principali partiti sionisti anti-Netanyahu sono a loro volta divisi sulla dirigenza e sulla strategia di coalizione, mentre una delle principali critiche mosse a Netanyahu riguarda la sua responsabilità nel fallimento della sicurezza del 7 ottobre.

Sondaggi recenti hanno mostrato che sia il blocco Netanyahu-Netanyahu che quello anti-Netanyahu faticano a raggiungere i 61 seggi necessari per governare.

Le fonti hanno avvertito che la combinazione di frammentazione politica e una popolazione crescente di veterani traumatizzati e pesantemente armati ha dei precedenti storici. “È noto che i Freikorps tedeschi erano composti da veterani affetti da disturbo da stress post-traumatico, armati e assetati di sangue“, ha affermato. “Non sto dicendo che Israele dopo Gaza sia la Germania dopo la Prima Guerra Mondiale, ma ci sono certamente degli aspetti che mi sembrano simili“.

Israele si trova inoltre ad affrontare un crescente isolamento all’estero, compresa un’erosione del sostegno negli Stati Uniti che gli stessi funzionari israeliani hanno privatamente considerato una minaccia a lungo termine. Il rapporto di agosto indicava la progressiva trasformazione di Israele in uno “Stato emarginato” come un fattore che potrebbe portare al collasso dello Stato.

Secondo un’altra valutazione della CIA, riportata da Capital & Empire a luglio, i funzionari israeliani ritengono che le basi politiche americane su cui si fonda il consenso dell’alleanza si stiano sgretolando e che la continua dipendenza da miliardi di dollari di aiuti militari diretti statunitensi potrebbe alla fine diventare politicamente insostenibile.

La loro risposta è stata quella di cercare una maggiore integrazione nell’apparato militare, di spionaggio e di difesa americano, legami che sarebbero difficili da sciogliere per i governi futuri. Entro la primavera di quest’anno, il 60% degli americani aveva un’opinione sfavorevole di Israele, rispetto al 53% dell’anno precedente, secondo un sondaggio del Centro di Ricerca Pew.

Questo deterioramento del sostegno è sempre più visibile anche all’interno dell’apparato di sicurezza nazionale statunitense. “La comunità delle agenzie di sicurezza, come gli Stati Uniti, come le forze armate, come ovunque, è sempre più frustrata dal capitale reale e politico speso per sostenere Israele“, ha affermato la fonte.

“Mentre procediamo con un’ulteriore integrazione delle nostre capacità militari e industriali con quelle israeliane, c’è una profonda frustrazione nel constatare che lo stiamo facendo per un Paese che ci ha trascinato in una guerra che stiamo perdendo, un Paese che ci spia“.

Il rapporto della CIA ha anche cercato di delineare come queste pressioni potrebbero interagire se la crisi interna di Israele si aggravasse: come una singola scintilla potrebbe trasformare una frattura politica in un conflitto civile aperto e cosa ne conseguirebbe.

Tra gli scenari ipotizzati figurano il ritiro di investimenti o personale da parte di aziende straniere del settore tecnologico e dell’Intelligenza Artificiale, con conseguente ulteriore erosione di un’economia già in difficoltà, la riconsiderazione da parte dei governi regionali del valore politico e strategico di una maggiore normalizzazione delle relazioni con Israele e lo sfruttamento da parte di Hamas o Hezbollah di un periodo di debolezza interna. Secondo le fonti, il rapporto ha utilizzato specificamente il termine “conflitto civile“.

Per decenni, il potere di Israele non si è basato solo sulle armi e sul sostegno americano, ma anche sulla proiezione di una superiorità militare, di un vantaggio in termini tattici e di coesione interna che rendessero lo Stato di fatto indistruttibile.

Tuttavia, come avvertiva la valutazione, al di sotto di questa proiezione di forza schiacciante, Israele sta accumulando contraddizioni economiche, politiche e sociali che la sola potenza militare potrebbe non essere in grado di contenere.

* Aída Chávez è una giornalista che si occupa di politica statunitense ed estera. È la fondatrice e direttrice di Capital & Empire. In precedenza, ha lavorato come corrispondente da Washington per The Nation e ha seguito i lavori del Congresso per The Intercept. – traduzione: La Zona Grigia – Fonte: https://www.dropsitenews.com/…/cia-report-israel-civil…

15 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO