Brasile. Il ballottaggio sarà tra Lula e la Casa Bianca

Dopo un’elezione combattuta segnata da geopolitica e alto astensionismo, ci sarà un secondo turno in Brasile. Flavio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente di estrema destra imprigionato a Brasilia per un fallito colpo di stato nel gennaio 2023, ha ottenuto il 47,06% dei voti contro il 45,13% di Luiz Inacio Lula da Silva, attuale presidente e storico leader del Partito dei Lavoratori (PT).

La decisione su chi occuperà il palazzo Planalto al 5 gennaio 2027 è stata posticipata al 25 ottobre. In linea con l’ondata in corso nella regione, i risultati sono stati una dimostrazione di forza della destra in tutto il paese, quindi seguiranno tre settimane mozzafiato, in cui Lula, con i suoi 80 anni di vita, dovrà remare controcorrente. Un’impresa difficile, ma non impossibile.

Nei prossimi giorni i due candidati dovranno sedurre milioni di persone che non sono andate alle urne, non hanno annullato il loro voto o hanno votato a vuoto domenica scorsa.

Per Bolsonaro, candidato del Partito Liberale (PL), hanno votato 56.104.503 persone; dal canto suo, Lula ha ottenuto 53.879.538 voti. Ma su un registro di oltre 158 milioni di persone, secondo i dati della Corte Elettorale Superiore (TSE), 33.469.244 elettori si sono astenuti dal partecipare (più del 20%), una cifra storica che non si vedeva dal 1998. Ci sono stati anche 2.299.989 voti a vuoto (1,84% del totale) e 3.671.970 voti nulli (corrispondenti al 2,93% della cifra complessiva).

Il giorno dopo le elezioni, lunedì 5 ottobre, Lula ha detto che si dovrebbe lavorare per “recuperare l’interesse” delle persone che non hanno votato. “Trenta milioni di persone non si sono presentate al voto. Forse c’è una ragione per questo: la mancanza di interesse,” ha detto. Quindi, sa che deve andare verso chi non è andato a votare. Ha lanciato anche un avvertimento al suo avversario politico: “Sono molto bravo negli scontri diretti. Bolsonaristi, preparatevi, perché vi sconfiggeremo.” E ha aggiunto: “Sono convinto che non ci sia motivo per cui non posso essere eletto presidente al secondo turno. Non c’è alcuna ragione economica, sociale o politica.”

Nella stessa notte delle elezioni, Valter Pomar, un altro leader storico del PT, ha detto che, sebbene le condizioni per invertire il voto al secondo turno saranno molto difficili, mantiene la sua “certezza” che Lula possa essere rieletto con una piccola differenza. Ma per questo, di fronte alla riluttanza e all’incompetenza da parte della leadership del partito e della campagna, il PT e la sua militanza devono ovviamente compiere una correzione immediata e profonda. Secondo Pomar, non sono stati commessi solo “errori” o “errori”, ma anche “idiozie”, ad esempio, la decisione adottata nella disputa tra i governi di Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, dove la mancanza di una candidatura PT al governo ha contribuito alla vittoria della destra al primo turno.

Pomar ha dichiaratp: “Immediatamente possiamo dire che vinceremo, purché lo facciamo, come disse un inglese vissuto 400 anni fa: “Credi in Dio e tieni la polvere asciutta.” Oppure, nella versione atea della stessa idea, vinceremo se siamo un po’ fortunati e se facciamo molto duro lavoro, ma davvero tanto! Questo significa campagne militanti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fino alle 17:00. del 25 ottobre.” E nel suo messaggio alle basi, esortava: “Polarizzazione incessante per sconfiggere il crimine, milizie, Faria Lima (nome dell’arteria principale dove si trova il centro finanziario di San Paolo), i mercanti del tempio, i femminicidi, i razzisti, i fondamentalisti, i negazionisti e – soprattutto – gli imperialisti, i colpiste e i traditori della patria. Lavorare per garantire che il coordinamento della campagna e la leadership del Partito siano all’altezza del compito. Ciò include la preparazione a un raddoppio di interferenze esterne e operazioni di colpo di stato.”

Brasile, teatro di una battaglia geopolitica globale

Una prima conclusione sulle elezioni è che il bolsonarismo non è un fenomeno residuo; non è scomparso dopo la sconfitta di Jair Bolsonaro nel 2022 né può essere espresso esclusivamente dalla figura dell’ex presidente. Suo figlio Flavio e i suoi alleati prevalsero come prima forza nel Senato e nella Camera dei Deputati, vincendo in 15 stati contando il distretto federale di Brasilia mentre Lula ha vinto in 12. Come in tante altre occasioni, il nord-est si è tinto di rosso lulista e il centro e il sud del paese di blu, il colore del Partito Liberale che ospita il clan Bolsonaro. Una parte del voto per Bolsonaro risponde a un’adesione ideologica consolidata; Un altro esprime rifiuto del governo, preoccupazione per la sicurezza, disordini economici o semplicemente desiderio di cambiamento.

Il teologo Frei Betto comprende che il paese non è diventato più di destra né aspira esattamente al bolsonarismo. A suo avviso, il sentimento anti-PT – stimolato da manovre iniziate dopo la demonizzazione del Partito dei Lavoratori e l’imprigionamento di Lula – vede Flavio come l’unico tra i contendenti in grado di sconfiggerlo, e scommette su di lui.

Per Gustavo Veiga, il trambusto che si è visto nello stato di San Paolo dopo le elezioni, dove l’attuale governatore Tarcisio de Freitas – ex ufficiale militare e soldato disciplinato della causa bolsonarista – ha vinto con una facilità insolita, con cifre simili all’ondata bolsonarista delle elezioni del 2018, è la radiografia di maggior successo della vittoria di un progetto nazionale. Il primo, che nel caso in cui Flavio prevalga al secondo turno, lascerà il Brasile nelle mani delle transnazionali statunitensi, cercherà di voltare le spalle alla Cina (il primo partner commerciale del paese) e con il ritorno del bolsonarismo al Planalto, verrà costituito una sorta di gabinetto ombra per consultazioni con il Dipartimento di Stato; che era già stato annunciato dallo stesso candidato Bolsonaro.

Media egemonici conservatori come O Estado e Folha de São Paulo, che sostengono la sua candidatura, sottolineano che Flavio Bolsonaro è una figura minore, senza alcuna statura morale, intellettuale o tecnica a governare il Brasile. E’ un politico di carriera con diverse accuse di corruzione ed erede di un marchio di famiglia; rappresenta più una continuazione della reazione conservatrice dell’ultimo decennio che una rottura. E, come ha sottolineato il politologo ed economista brasiliano José Luis Fiori, intervistato dal portale argentino El Destape, in realtà era candidato per nomina di suo padre, Jair, capitano espulso dall’esercito brasiliano, accusato di aver tentato (o pianificato) di far saltare in aria una caserma delle Forze Armate brasiliane negli anni ’80.

Quando aveva poco più di 20 anni, Flavio fu eletto consigliere comunale grazie a suo padre. Dopo di che non ha fatto altro nella vita. Secondo Fiori, che ha esaminato le chiavi di un processo elettorale di profondo impatto geostrategico, Bolsonaro Jr. non ha mai ricoperto una carica esecutiva; soffre di una nota insufficienza intellettuale e molti lo accusano di avere stretti rapporti con le “milizie” che controllano il mondo del crimine a Rio de Janeiro.

“Senza dubbio, nessun partito di destra brasiliano lo avrebbe mai scelto come candidato se non fosse stato per l’imposizione di suo padre,” ha detto Fiori. E ha aggiunto: “Rispetto a lui, il presidente Lula è un gigante. Ha già governato il Brasile per 12 anni, vinto cinque elezioni presidenziali e combatte per le sue idee dal 1968. Prima come leader sindacale e poi come fondatore e militante del PT”, la più grande e unica organizzazione politica brasiliana che risponde al concetto classico dei partiti del ventesimo secolo. L’accademico ha messo a confronto la politica estera multipolare, sovrana e integrazionista promossa da Lula con l'”allineamento servile” con Stati Uniti e Israele, incarnato dalla candidatura dell’estrema destra, con Flavio Bolsonaro. Ha inoltre avvertito delle gravi ripercussioni che una vittoria di quest’ultimo al secondo turno avrebbe sulle dinamiche di integrazione in America Latina e sulla consolidazione del blocco BRICS.

A questo punto, diversi analisti hanno ricordato che il Brasile è troppo importante perché le sue elezioni vengano analizzate esclusivamente all’interno dei suoi confini.

È il quinto paese più grande della Terra; la sua economia è tra le 10 più grandi al mondo e il suo PIL rappresenta il 50 percento del PIL totale del Sud America. È un attore internazionale ed è il paese più industrializzato del subcontinente, uno dei fondatori dei BRICS e una delle poche nazioni del Sud Globale con una dimensione economica, territoriale, demografica e diplomatica sufficiente per intervenire nella configurazione del sistema internazionale, attualmente attraversando una crisi acuta.

Al contrario, Flavio Bolsonaro ha fatto della sua vicinanza politica a Donald Trump e della ricostruzione di un rapporto privilegiato con Washington uno degli elementi della sua candidatura.

È in questo senso che le elezioni presidenziali brasiliane non rappresentano una semplice competizione interna, ma l’epicentro di uno scontro strategico di portata planetaria in cui la sovranità della regione è definita di fronte al potere asimmetrico e imperiale degli Stati Uniti – ora sotto il corollario Trump della Dottrina Monroe – incarnato nella Strategia di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca. che ha a suo favore settori delle élite civili e militari brasiliane caratterizzati da una mentalità binaria e servile, precedentemente come borghesia dipendente e associata, e ora come nuova borghesia finanziaria internazionalizzata.

Questa dimensione assume un’importanza aggiuntiva a causa delle accuse di possibile interferenza trumpista durante il processo elettorale.

A settembre, un rapporto dell’Agenzia di Intelligence brasiliana (Abin) ha allertato la Presidenza e la Corte Superiore Elettorale riguardo a presunte azioni interventiste degli Stati Uniti. L’agenzia ha portato la possibilità di influenza e interferenza statunitense a un livello “critico” e ha parlato di “crescente pressione da parte di Washington su Brasilia.” A loro volta, un gruppo di 31 deputati statunitensi ha chiesto al governo di Donald Trump di non interferire nell’esito delle elezioni brasiliane.

Quindi non si tratta di sostituire la decisione di milioni di brasiliani con una spiegazione basata su un semplice intervento straniero. Farlo significherebbe negare le contraddizioni interne di un paese come il Brasile e la profondità sociale del risultato elettorale.

Ma sarebbe anche irragionevole ignorare che durante il suo secondo mandato Trump ha intervenuto sempre più apertamente nei processi politici elettorali della regione attraverso strumenti economici, diplomatici, tecnologici e comunicativi.

Il caso del mercenario argentino Fernando Cerimedo, fondatore del quotidiano La Derecha Diario e operatore dell’ultradestra regionale, è troppo recente come espressione dell’ultima generazione di frodi elettorali – digitalmente tramite bot farm, fake news e guerra cognitiva – per ignorare questa variabile; i casi di Daniel Noboa in Ecuador, Nasry Asfura in Honduras, Rodrigo Paz in Bolivia, Alberto De la Espriella in Colombia e Keiko Fujimori in Perù ne testimoniano, in una saga che, secondo diverse indagini, sarebbe nata a Miami, Florida, roccaforte di Trump, del suo subordinato Marco Rubio e dei gusanos cubano-americano che per molti anni hanno vissuto dell’industria della controrivoluzione.

In questo senso, va notato che, a differenza del presidente argentino Javier Milei e del presidente colombiano Abelardo de la Espriella, figure marginali, senza passato politico, emersi dal nulla e improvvisamente con un linguaggio aggressivo e vuoto che si collegava al sentimento generalizzato di insoddisfazione sociale e politica nei loro paesi, Flavio Bolsonaro non è un estraneo.

Come detto prima, lui e la sua famiglia sono stati attivi nel “basso clero” della politica brasiliana per molti anni e sono una parte inseparabile del “sistema”; del peggio di quel sistema corrotto – che affermano di attaccare – per risalire politicamente, sotto la protezione dell’amministrazione Trump.

Lula è stato uno dei pochi leader mondiali che ha osato sfidare pubblicamente l’autoritarismo predatore, corrotto e plutocratico di Trump. Ma oltre alla denuncia contro Flavio e suo fratello, il deputato fuggitivo Eduardo Bolsonaro, come veri ispiratori dell’imposizione di dazi e sanzioni commerciali da parte di Trump al Brasile, e per la loro probabile influenza nella designazione del Primo Comando della Capitale e del Comando Rosso come Organizzazioni Terroristiche Straniere per favorire l’eventuale interferenza militare degli Stati Uniti nel territorio brasiliano, oggi le principali preoccupazioni di Lula riportano un nuovo elemento altamente sensibile nella già intensa convivenza stabilita con il presidente degli Stati Uniti e il suo ambizioso Segretario di Stato, Marco Rubio, che aspira a diventare il candidato repubblicano alla presidenza per succedere all’attuale occupante della Casa Bianca.

JD Vance e Peter Thiel hanno finanziato la campagna di Bolsonaro?

Secondo un dispaccio di Daniel Kersffeld su Página 12, una rinnovata espressione di interferenza politica si verificherebbe nel paese sudamericano attraverso Rockbridge Network, una rete esclusiva di donatori creata nel 2019 da Christopher Buskirk, direttore del sito nazionalista conservatore American Greatness, e JD Vance, attuale vicepresidente degli Stati Uniti, sotto l’ispirazione diretta del tecno-oligarca Peter Thiel. Considerata una società di venture capital con un focus politico – con iniziative che spaziavano dal lobbying per le aziende, finanziamenti per candidati, influenza diretta nei media e/o mobilitazione elettorale – Rockbridge ha avuto come uno dei suoi primi successi l’elezione di Vance come senatore nel 2022 e poi è riuscita a imporlo come compagno di corsa del magnate immobiliare per un secondo mandato. e ha anche in Donald Trump Jr., figlio dell’attuale presidente, uno dei suoi membri più noti e influenti.

Oltre il suo raggio focalizzato sugli Stati Uniti, la fondazione di Thiel e Vance (che competeranno con Rubio per il seggio presidenziale nello Studio Ovale) ha avviato una politica di espansione internazionale, e l’interesse per l’economia leader del Sud America è evidente, soprattutto nel mezzo della intensa corsa globale per infrastrutture di intelligenza artificiale tra Stati Uniti e Cina. Secondo Kersffeld, i rappresentanti del gruppo Rockbridge hanno già avuto contatti diretti con uomini d’affari e politici brasiliani e, soprattutto, con il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro per garantirne l’inserimento nella scena economica brasiliana.

Allo stesso modo, i sospetti puntano sul finanziamento della sua campagna politica. Il caso assume una particolare gravità perché i contributi economici esteri nelle campagne elettorali, direttamente o indirettamente, sono vietati in Brasile, quindi c’è già una richiesta di indagine alla Corte Suprema Federale.

Secondo l’articolo della Página 12, il legame tra Rockbridge e Flavio Bolsonaro sembra essere piuttosto consolidato. Un memorandum strategico intitolato “Alleanza per la Prosperità” e redatto da André Marinho, candidato governatoriale di Rio de Janeiro per il Novo Party, vicino al candidato di estrema destra, spiega come funzionerebbe un’alleanza USA-Brasile per l’esplorazione di minerali critici e terre rare.

Il documento afferma che un governo Bolsonaro si allontanerebbe dalla Cina e posizionerebbe il Brasile come uno dei tre principali fornitori mondiali di minerali critici, posizionandolo come principale centro di lavorazione dell’emisfero occidentale e come anello chiave nelle catene di approvvigionamento allineate con gli Stati Uniti. Soprattutto nei settori della difesa, dell’energia e dell’intelligenza artificiale.

Il Brasile ha 21 milioni di tonnellate di giacimenti di terre rare, ma nel 2025 aveva la capacità di estrarne solo circa 2.000 tonnellate, il che rivelerebbe un ampio divario tra le riserve e la produzione di queste risorse strategiche. Il 20 aprile, la società USA Rare Earth – in cui il governo degli Stati Uniti possiede il 10 percento delle sue azioni tramite il Pentagono – ha acquisito il gruppo brasiliano Serra Verde, proprietario dell’unica miniera che sfrutta terre rare in Brasile.

Con questa acquisizione per 2,8 miliardi di dollari, il nuovo proprietario aspira a sfruttare 6.400 tonnellate all’anno e diventare un leader mondiale nella produzione di magneti utilizzati, soprattutto nei sistemi di guida missilistica e in altre armi specializzate. Il governo di Lula cercò di bloccare quell’operazione commerciale e il 2 settembre il Congresso brasiliano approvò una legge per preservare le riserve di minerali critici e terre rare. Se l’attuale presidente verrà rieletto, è possibile che la vendita di Serra Verde venga rivista.

La sfida per Lula, il PT e il progressismo brasiliano è enorme, ancor di più, sotto il rischio che il governo Trump ignori finalmente i risultati se, al secondo turno, il favorito sarà l’attuale presidente. Lula dovrà contare su nuove alleanze eterogenee e su un solido sostegno sociale ed economico a livello nazionale, ma anche internazionale, per affrontare la tempesta estremista e regressiva che, proveniente dal nord e da un paio d’anni ormai, si sta preparando contro uno dei pochi baluardi del centro-sinistra a livello globale.

Nel dicembre 1971, il presidente Richard Nixon pronunciò la frase “dove va il Brasile, andrà l’America Latina.” All’epoca, il subcontinente era infettato da dittature civico-militari. Cinquantacinque anni dopo, la regione ha governi di destra di un nuovo tipo. Il Brasile è scomparso. L’aritmetica gioca a favore di Flavio Bolsonaro, quindi se trionfa al secondo turno, ciò che fino ad allora era una tendenza diventerà l’ordine del prossimo decennio.

Con Cuba sotto un assedio genocida del petrolio navale da parte del Pentagono, il Messico di Claudia Sheinbaum rimarrebbe un’eccezione isolata, e la questione cesserebbe di essere dove andrà la regione: quanto durerà. Ma il Brasile non ha ancora finito di scegliere verso quale direzione inclinarsi.

(*) Carlos Fazio, scrittore, giornalista e accademico uruguaiano-messicano residente in Messico. Dottore Honoris Causa presso l’Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Autore di diversi libri e pubblicazioni. Membro della Rete di Intellettuali e Artisti in Difesa dell’Umanità.

Da Resumen Latinoamericano

17 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO