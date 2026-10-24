Siamo sulla strada di un’intifada globale contro l’impero

Questa settimana, uno studente, un ex marine statunitense, mi si è avvicinato alla fine di una lezione per chiedermi: “Ma non pensa che l’Iran, la Russia o la Cina potrebbero invaderci?“

“No“, ho risposto. “È un’altra paura instillata dai mercanti di morte. Sono gli imperi che invadono; tutti gli altri devono resistergli. Se la Cina ci invaderà mai, sarà perché questo Paese ha insistito affinché lo facesse: quelli al vertice, perché guerre e conflitti sono il loro miglior affare e la loro migliore strategia; quelli alla base, per la loro vocazione di schiavi e la loro mancanza di coscienza di classe“.

È una vecchia superstizione, promossa dai media mercenari, che gli imperi cadano perché invasi da un nemico esterno. “Roma cadde a causa delle invasioni barbariche“, ripetono i libri di storia, come se una manciata di tribù germaniche avrebbe potuto sconfiggere la macchina militare che aveva annientato Cartagine e lo stesso Attila nell’odierna Francia.

Gli imperi non cadono perché vengono invasi; vengono invasi perché cadono. Se un giorno la Cina dovesse stabilire una base militare negli Stati Uniti, sarebbe perché questa società ha accettato con passione non solo 800 basi in altri Paesi, ma anche un suicidio collettivo: disuguaglianze oscene; sfruttamento e demonizzazione dei lavoratori (sia propri che altrui); emarginazione degli emarginati; odi razziali, religiosi e di classe; divisioni instillate dai signori feudale. La formula perfetta per un conflitto civile su vasta scala.

Finché dura la prosperità derivante dallo sfruttamento imperialista, il fanatismo patriottico maschera la colonizzazione interna. Poi arrivano i demagoghi che diffondono nostalgia e altro odio, non per ritardare la caduta, ma per accelerarla.

Com’è possibile questa assurdità? Attraverso la concentrazione del potere, accelerata secondo la formula dell’interesse composto: le mafie legali di caste e lobby. La resistenza risiede nella stessa cosa: nell’unità dei popoli.

Intorno al 1830, quando le sue navi dominavano i mari, la Gran Bretagna produceva circa il 5% della ricchezza mondiale. La Cina ne produceva ancora il 30%. Un’isola con un’economia sei volte più piccola impose l’oppio, i “trattati di libero scambio” e una campagna di evangelizzazione che causò 30 milioni di morti alla più grande civiltà del suo tempo.

Non fu il PIL, quell’ossessione degli economisti moderni. Fu la capacità di concentrazione. Londra concentrò capitali, flotte, compagnie commerciali e, soprattutto, un’idea di sé. La Cina era ricca, ma la sua ricchezza era dispersa, il suo Stato logorato, la sua corte divisa. Quando arrivarono i cannoni “civilizzatori”, il gigante era già ferito dall’interno. In seguito, la Ribellione cristiana dei Taiping avrebbe ucciso più cinesi di tutte le Guerre dell’oppio messe insieme.

La ricchezza segue gli imperi, ma gli imperi sorgono attraverso una centralizzazione fanatica. Il primo a frammentarsi crolla. La discussione deve concentrarsi sul tipo di unione: l’unione che Hitler realizzò in Germania, o l’unione che gli Irochesi ottennero attraverso la loro democrazia radicale, sopravvissuta per secoli come la Grande Legge della Pace?

Il potere non è mai risieduto negli individui, per quanto il liberalismo abbia costruito la sua mitologia attorno all’imprenditore e al dogma secondo cui “il mio egoismo è un bene per gli altri”. Il potere è sempre risieduto nelle unioni: lobby, caste, corporazioni, sindacati, chiese. Mille persone organizzate sotto un’unica convinzione possono ottenere più di un milione di individui sparsi.

Salari e argomentazioni da soli non bastano a mobilitare una società. È necessaria la fede. I puritani che si consideravano il popolo eletto, i coloni del Destino Manifesto, i missionari che accompagnavano i mercanti di schiavi con la Bibbia sottobraccio: tutti loro. Per non parlare dei Sionisti.

Non c’è niente di più potente della follia condivisa. Quando il fanatico vince, qualsiasi Genocidio diventa civiltà. Il saccheggio diventa libero mercato. Gli attacchi diventano autodifesa. La Gran Bretagna non ha imposto l’oppio: ha aperto i mercati. Gli Stati Uniti non hanno invaso: hanno liberato. Israele non massacra bambini: si difende.

La narrazione non è semplicemente un abbellimento del potere; è una delle sue armi più efficaci, perché convince persino le sue stesse vittime.

Ma la fede che unisce nei periodi di ascesa divide nei periodi di declino. Quando la promessa di prosperità cessa di realizzarsi, il fanatismo si ripiega su se stesso e le tribù iniziano a considerarsi nemiche. Questo è ciò che stiamo vedendo negli Stati Uniti.

Il dollaro, “privilegio esorbitante” di Washington per 80 anni, sta perdendo terreno nelle riserve delle banche centrali. L’oro, testimone secolare della sfiducia, sta battendo ogni record. Il debito supera i 39 trilioni di dollari (34.715 miliardi di euro) e il pagamento degli interessi assorbe più risorse del bilancio del Pentagono.

Metà del Paese considera l’altra metà una minaccia esistenziale. Milizie, muri, sfiducia nelle elezioni e nei tribunali. Non si tratta di sintomi isolati. È la dissoluzione di quell’unione nata per celare le sue profonde divisioni (statali, razziali, di classe) e che ha funzionato finché la finzione ha prodotto enormi vantaggi, come nel caso della schiavitù.

Washington ha bisogno di un nuovo nemico esterno per continuare a privatizzare le fortune e socializzare i debiti. Ora è il turno della Cina, poi dell’Iran. Ma né l’Iran né la Cina si sognerebbero mai di invadere gli Stati Uniti. Per loro è sufficiente aspettare: se il nemico sta commettendo un errore, non interromperlo.

Nel frattempo, la nuova “Repubblica delle Banane” europea si sta militarizzando per ordine di Washington. Per farlo, deve tagliare i fondi alle sue istituzioni sociali. Come in Argentina, ogni volta che un cassonetto brucia o una vetrina viene infranta per le strade della Francia, i media mercenari scoprono improvvisamente la “violenza”.

Parlano di vandalismo, di radicali, di una minaccia all’ordine democratico. Non “scoprono” mai la violenza quando un governo elimina i diritti dei lavoratori conquistati nel corso di generazioni; quando una riforma, decisa in uffici lontani, costringe milioni di persone a lavorare di più per meno; quando il valore prodotto dai lavoratori viene trasferito ad azionisti di fondi speculativi e creditori; né quando i loro risparmi previdenziali vengono investiti nell’Industria della Morte.

Questa violenza non frantuma vetri. Frantuma vite, ed è questo che chiamano “democrazia liberale”, la grande truffa del capitalismo.

Solo negli ultimi 30 anni, gli imperi occidentali hanno bombardato, invaso e finanziato massacri che hanno causato milioni di morti, dall’Iraq alla Libia, dal Sahel alla Palestina. Quanti dei responsabili sono stati chiamati a rispondere delle proprie azioni in un tribunale? Nessuno. Le stesse persone che chiedono ordine nelle strade di Parigi hanno decretato caos, schiavitù (oggi in Libia e Congo), fame e morte in decine di Paesi. L’impunità non è un difetto del sistema; è la sua ragion d’essere.

A confronto, la violenza delle proteste popolari è minima. È la risposta di coloro che hanno esaurito le possibilità offerte dal voto, dalle richieste di giustizia e dalle marce contro guerre e Genocidi senza fine. La storia lo conferma con inconfutabile regolarità: nessun diritto è stato concesso per generosità dei potenti. Tutti sono stati strappati con la pressione e la violenza di chi sta sotto.

Mentre il centro si frammenta, la periferia impara la lezione che gli imperi dimenticano. I popoli dispersi, umiliati dalla forza organizzata di pochi, cominciano a riconoscersi in una causa comune. Il catalizzatore è stata Gaza. Siamo sulla strada di un’Intifada Globale. Le élite del potere globale stanno investendo fortune in repressione, propaganda ed elezioni per ritardarlo. Potrebbero riuscire a posticiparlo di qualche anno, ma non riusciranno a impedirlo. La polveriera continuerà ad asciugarsi e una scintilla farà il resto.

– Jorge Majfud è uno scrittore uruguaiano-americano e professore associato presso l’Università di Jacksonville in Florida.

Traduzione: La Zona Grigia

Fonte: https://www.commondreams.org/…/global-intifada-vs-empire

24 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO