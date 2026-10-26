Serbia. Vince la “Lista degli studenti”. Esulta il mondo euroatlantico

Le opposizioni hanno vinto le elezioni in Serbia con la coalizione “Lista degli Studenti–Gli studenti vincono”, che era stata la dura sostenitrice dell’indizione delle elezioni anticipate attraverso le sue proteste di massa dall’aprile 2025.

La lista Studentka ha ottenuto 135–140 seggi mentre la lista dell’ex presidente Vučić/SNS ne ha ottenuti 104–105. Il Parlamento di Belgrado è composto da 250 seggi. L’affluenza alle urne, in crescita rispetto al passato, è stata del 69%.

Nella Lista degli Studenti, ci ricorda Enrico Vigna del Forum di Belgrado, in realtà i candidati studenti sono pochissimi, mentre abbondano i vecchi arnesi delle opposizioni totalmente europeiste, filo NATO ed euro atlantiche. Il capolista è Ilija Srdanović che è stato studente trentuno anni fa.

Tra gli altri eletti figurano il drammaturgo Ž. Hubač, l’attore T. Stanić, l’ex capitano della nazionale di pallacanestro D. Bodiroga, l’ex governatore della Banca Nazionale di Serbia D. Šoškić, il musicista F. Dimović, il sociologo J. Bakić, l’atleta M. Dudaš e A. Baucal della Facoltà di Filosofia.

Questi ed altre vecchie e note figure delle varie opposizioni filo occidentali erano scesi di nuovo in campo.

L’alleanza elettorale che ha sostenuto la coalizione intorno al Partito Progressista Serbo dello sconfitto Vucic, appariva come l’“extrema ratio” di questa fase storica complessa e piena di antinomie.

Era una alleanza non certo ideale o scevra di ”lati neri” e contraddizioni non certo piccole.

La situazione in Serbia è parecchio complessa, intrinseca di contraddizioni sia a livello governativo e nella figura di Vucic, che tra la cosiddetta opposizione, un insieme raffazzonato con assenza di programmi politici, tenuta insieme dall’unico collante di una dura ostilità all’attuale governo e alle sue forze, al miraggio europeista della UE e ad una russofobia politica euro atlantica.

Come abbiamo scritto nei giorni scorsi, quella in Serbia è una partita che va ben oltre i Balcani occidentali.

Uno dei temi è infatti quale collocazione avrà adesso la Serbia nello scacchiere internazionale e negli stessi equilibri europei, politici, economici e militari. Se avverrà uno spostamento definitivo verso politiche e prospettive interamente euro atlantiche (già presenti) e antirusse, difficili però da realizzare nel popolo serbo, per le sue profonde radici storiche di fratellanza con il popolo russo, ma che era un obiettivo dichiarato del movimento di protesta nelle sue variegate composizioni.

26 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO