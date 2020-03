Asia USB: io resto a casa, ma se non posso pagarla?

Chiediamo al governo il blocco degli affitti e delle utenze

INVIA IL MODULO AL PROPRIETARIO (CHE ALLEGHIAMO IN BASSO) E ORGANIZZIAMOCI PER IL DIRITTO ALLA CASA

ASIA USB inizia la campagna per dare voce ai milioni di lavoratori, disoccupati e precari che non riusciranno più a sostenere l’affitto.

Le misure adottate dal governo non garantiscono un reddito dignitoso per tutti e lasciano tantissime persone senza alcuna entrata.

Dall’altra parte non è prevista una rimodulazione o un blocco del pagamento dei canoni d’affitto.

È un’assurdità che proprio la parte più debole della popolazione, i lavoratori che vivono in affitto, debbano continuare a pagare appieno i canoni.

Per questo abbiamo prodotto un modulo, che si può scaricare e inviare al proprietario per comunicare l’impossibilità di pagare e la richiesta di non procedere con lo sfratto.

AVVISIAMO CHE AI SENSI DELL’ATTUALE LEGGE (431/98), E ALLA LUCE DEI RECENTI DECRETI DEL GOVERNO, NON ESISTE UN MODO CON CUI L’INQUILINO PUÒ RICHIEDERE DI NON PAGARE.

QUESTO MODULO HA SENSO SOLO SE LO TRASFORMIAMO IN UNA RIVENDICAZIONE COLLETTIVA.

PER QUESTO CHIEDIAMO DI REINVIARE ALLE STRUTTURE DI ASIA USB I MODULI COMPILATI, PER SOLLEVARE PUBBLICAMENTE QUESTO PROBLEMA ALLE ISTITUZIONI E PER ORGANIZZARCI CON TUTTI COLORO CHE VOGLIONO RISPOSTE.

Cosa vogliamo:

Come misure d’emergenza:

– Blocco degli affitti, del pagamento delle utenze e soluzioni abitative per tutti;

– Reddito di emergenza incondizionato per tutti coloro che hanno perso reddito o sono senza lavoro, integrato di una quota destinata all’affitto e alle utenze;

– Un provvedimento che impedisca di intimare sfratti per le morosità accumulate durante il periodo dell’emergenza sanitaria;

– Sostenere questi provvedimenti con la tassazione del patrimonio tenuto sfitto e delle grandi proprietà immobiliari.

Finita l’emergenza:

– abrogazione della 431/98 per fermare il libero mercato degli alloggi, introducendo un canone equo per gli alloggi di civile abitazione; incremento e miglioramento dell’edilizia residenziale pubblica.

ASIA-USB

SCARICA IL MODULO DI AUTOTUTELA DA PRESENTARE ALLA PROPRIETÀ

RINVIALO COMPILATO ALL’EMAIL: emergenzacovid19.asia@usb.it