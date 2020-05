20 Maggio, giornata nazionale di protesta USB:

A 50 anni dallo Statuto dei lavoratori rilanciamo i Diritti

Il Decreto Rilancio è solo un grande regalo a Confindustria. Il 20 maggio l’Unione Sindacale di Base organizza una giornata di protesta in tutto il paese contro l’accaparramento di risorse pubbliche da parte delle grandi imprese a fronte di poche briciole per famiglie, lavoratori e piccole aziende. A 50 anni dalla nascita dello Statuto dei Lavoratori i diritti dei lavoratori sono spariti e in campo è rimasta solo la libertà d’impresa

Un nuovo patto sociale firmato dal governo Conte con Confindustria, Cgil, Cisl e Uil mette a disposizione delle imprese più grandi, con un fatturato superiore a 50 milioni, un fondo di più di 50 miliardi attraverso la Cassa Depositi e Prestiti: una massa di denaro al servizio degli interessi delle grandi aziende private.

Dove finiranno questi soldi, a cosa serviranno, che controllo eserciterà lo Stato? Il governo rassicura le imprese: li gestiranno loro, il pubblico non entrerà nella governance delle aziende!

Stanno usando l’emergenza Covid-19 per accaparrarsi tutto: finanziamenti a fondo perduto, sgravi e rinvii fiscali, crediti di imposta, sconti sulle bollette e sugli affitti, abolizione della prima rata dell’IRAP e del saldo del 2019. E senza andare per il sottile: anche le aziende che si stanno arricchendo potranno usufruire di tutti i contributi economici.

Per tutti gli altri resta ben poco: qualche settimana di cassa integrazione, un bonus di 400 euro per due mesi non cumulabile con nessun altro contributo, 600 euro per chi non ha un contratto e una interminabile attesa per prendere questa manciata di euro. E un permesso di soggiorno a breve scadenza per alcuni, giusto il tempo di portare a termine i raccolti, e poi un calcio nel culo e via!

Che poi è lo stesso messaggio dato agli infermieri, assunti a tempo determinato per fronteggiare l’emergenza, e poi tutti a casa.

L’emergenza Covid-19 doveva spingere a promuovere grandi cambiamenti a fronte di un evidente fallimento delle privatizzazioni e invece ancora una volta tutto viene riposto nelle mani delle grandi aziende. Invece di rilanciare le grandi imprese:

Redditi e salari sicuri per tutta la durata della crisi. Non un reddito di emergenza ma una misura universale e individuale che copra tutti i periodi di non lavoro

Assunzioni e internalizzazioni nel settore pubblico, a cominciare dalla sanità, dalla scuola e dalla ricerca

Salute e sicurezza sui posti di lavoro ed introduzione del reato di omicidio sul lavoro

Investimenti pubblici nei settori strategici, nell’ambiente e nella cura del territorio, nelle case popolari, a controllo e gestione pubblici

Permesso di soggiorno per ricerca di lavoro

Riduzione dell’orario a parità di salario

Cancellare le limitazioni al diritto di sciopero e della democrazia nei posti di lavoro

Mercoledì 20 maggio appuntamento alle ore 11 in piazza Montecitorio

Alle ore 17 videoconferenza in streaming organizzata da Forum Diritti/Lavoro in collaborazione con USB: “I diritti che curano: Covid, Bonomi, neoconcertazione e altri virus”.

Presiede e introduce: Paola Palmieri (Esecutivo nazionale USB)

Carlo Guglielmi (Forum Diritti/Lavoro): “Lo Statuto dei lavoratori: i suoi primi 50 anni”

Claudio De Fiores (Università degli Studi Federico II – Napoli): “Lavoro e Costituzione”

Antonio Di Stasi (Università Politecnico delle Marche): “Diritto alla salute, diritto all’astensione”

Arturo Salerni (Rete Legale USB): “Rappresentanza e rappresentatività: il nodo irrisolto e la nostra proposta”

Guido Lutrario (Esecutivo nazionale USB): “Lo Statuto senza Statuto”

Franco Russo (Forum Diritti/Lavoro): “Unione Europea: diritto e rovescio del lavoro”

Riccardo Faranda (Rete Legale USB): “Lo statuto del Covid: tutto è a distanza, anche i controlli”

Conclusioni: Lorenzo Giustolisi (Coordinamento nazionale USB)

A 50 anni dallo Statuto dei Lavoratori rilanciare i diritti sono l’unica via

20 Maggio 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO