Esplosione e incendio in ArcelorMittal. USB: ennesima tragedia sfiorata

Gli impianti sono al collasso, ma l’azienda pensa a punire i lavoratori per una fiction.

Nello stabilimento ArcelorMittal di Taranto questa mattina intorno alle 7,30 è stata sfiorata la tragedia: si è verificata prima una deflagrazione, che è stata seguita da un incendio divampato nella colata continua 2 di Acciaieria 2. Salvi per miracolo tutti gli operatori presenti sulla linea.

L’episodio è l’ennesima conferma di quanto sosteniamo da tempo: la condizione di sicurezza impiantistica è fortemente compromessa, ed è nettamente peggiorata con la gestione AMI-Morselli. Ieri solo per un miracolo, l’ennesimo, non vi sono state vittime.

Non se ne può più, Il governo deve intervenire immediatamente, allontanando chi con una gestione sciagurata e superficiale, si preoccupa di punire i lavoratori che condividono la messa in onda della fiction con Sabrina Ferilli “Svegliati Amore Mio“, ma non di garantire la manutenzione degli impianti oramai al collasso, mettendo così quotidianamente in grave pericolo la salute e sicurezza di operatori e cittadini.

