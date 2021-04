Roma. I lavoratori Alitalia occupano Piazza Venezia

L’USB al rappresentante UE: “Noi non veniamo in pace”

Sono migliaia i lavoratori Alitalia che questa mattina si sono ritrovati in Piazza Santi Apostoli per la manifestazione unitaria, dopo che un gruppo aveva già effettuato un flashmob a Piazza di Spagna.

Una delegazione si è recata nella sede dell’Unione Europea di Via IV Novembre, dove è stata ricevuta. Rivolgendosi al rappresentante UE Borrello, Francesco Staccioli dell’USB ha esordito con un: “Noi non veniamo in pace”.

Alla fine della riunione i lavoratori si sono mossi da Piazza Santi Apostoli e hanno occupato rapidamente Piazza Venezia dove ora sono fermi, in attesa di sviluppi. Forse questa volta il segnale al Governo è arrivato forte e chiaro.

