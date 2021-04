ArcelorMittal, giovedì 22 presidio e conferenza stampa al Mise

La diretta della conferenza stampa

Sul futuro industriale dello stabilimento di Taranto e per il reintegro di Cristello

Giovedì 22 Aprile alle ore 11 in via Molise a Roma, davanti al Mise, si terrà un presidio dei lavoratori di Taranto per porre al ministro Giorgetti le questioni:

partnership Invitalia/ArcelorMittal

accordo di programma e messa in sicurezza degli impianti

salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini di Taranto

soluzioni per i lavoratori ArcelorMittal-Appalti ed ex Ilva in amministrazione straordinaria

E per rivendicare l’annullamento del licenziamento di Riccardo Cristello.

Saranno presenti, oltre ai lavoratori ArcelorMittal ed ex Ilva in AS, Riccardo Cristello con gli avvocati del suo collegio di difesa, parlamentari della Camera e del Senato, nonché una delegazione di lavoratrici e lavoratori dell’Alitalia in lotta.

* le foto sono di Patrizia Cortellessa

