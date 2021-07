La Cgt francese al fianco dei lavoratori Alitalia

SOLIDARIETÀ CON I LAVORATORI DELL’ALITALIA



Il sindacato CGT Amadeus, informato della mobilitazione del 20 luglio indetta dall’USB, manda il suo appoggio più fraterno e combattivo ai lavoratori della compagnia nazionale italiana Alitalia, della quale il governo e l’Unione Europea hanno appena annunciato lo smantellamento.

In molti paesi europei, i lavoratori del settore aereo stanno lottando contro i licenziamenti, i tagli salariali e la messa in discussione dei contratti collettivi.

Il 17 e 18 luglio in Portogallo, l’aeroporto di Lisbona Humberto Delgado è stato coinvolto dallo sciopero di oltre l’81% dei dipendenti a terra di Groundforce Portugal e da circa 550 cancellazioni di voli. Stesso discorso per Porto-Francisco Sa Carneiro con il 54% di scioperanti e il 69% a Faro e Funchal.

Il 16 luglio ci sono stati di nuovo 270 manifestanti a Roissy (Francia) contro tagli salariali e tagli di posti di lavoro.

Nella nostra azienda (informatica per le compagnie aeree) gli stipendi sono bloccati da due anni. La dirigenza ha tagliato il 20% della sua forza lavoro in Francia con 1.100 tagli di posti di lavoro e si sta trasferendo in paesi a basso costo.

Ma il suo dirigente principale è stato invitato dal presidente francese Macron alla fiera internazionale degli investitori “Choose France”, lo stesso presidente che ha permesso alla società di ridurre la sua imposta sulle società del 70% mentre è una delle società più redditizie al mondo con un Margine EBITDA del 40%.

In Italia, il governo Draghi e tutte le forze politiche che lo sostengono organizzano lo smantellamento di Alitalia in conformità con le richieste inaccettabili dell’Unione europea. Non lo accettiamo.

Viva la solidarietà internazionale dei lavoratori!

No ai licenziamenti!

Mantenimento di tutti i posti di lavoro, di tutti i contratti collettivi, nessun taglio di stipendio!

