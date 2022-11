Acciaierie d’Italia Taranto, oggi sciopero e presidio

La manifestazione prevede il presidio davanti alle portinerie di appartenenza e, intorno alle ore 9.00, corteo fino alla Direzione per decidere congiuntamente le azioni da intraprendere di fronte alla mancanza di risposte in merito alla necessità di ottenere un cambio di passo, con immediata uscita del socio privato e avvio del processo di nazionalizzazione della fabbrica, per restituire dignità alle migliaia di lavoratori dell’appalto stremati da mesi di ritardo nei pagamenti e ora addirittura con le attività sospese, i lavoratori ADI terrorizzati e massacrati con migliaia di ore Cigs e in ultimo ma non certo per priorità i Lavoratori Ilva in As, scomparsi completamente dalla discussione, condannati in Cig da anni senza nessuna prospettiva.

Nazionalizzare è l’unica soluzione , allontanando la governance che ha gestito in maniera schizofrenica gli ultimi 3 anni della storia Ilva.

La diretta:

21 Novembre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO