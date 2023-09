Borgo Vercelli. Nessuno dimentichi questa strage!

Apprendiamo dai giornali che questa notte è comparsa davanti alla sede della Sigifer di Borgo Vercelli una grande scritta: ASSASSINI BASTA APPALTI.

Questa azione avviene nei giorni in cui emerge con chiarezza la sistematicità con cui le misure di sicurezza sul lavoro venivano eluse per esigenze di tempistiche e competitività. In ultima analisi, per questioni di profitto.

Questa strage va fermata!

12 Settembre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO