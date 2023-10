Taxi. Usb convoca lo sciopero per martedi 10 ottobre

Dopo il via libera della Camera al cosiddetto Decreto Asset, l’Usb Taxi ha proclamato uno sciopero di 24 ore per martedi 10 ottobre insieme ad altre organizzazioni sindacali dei tassisti. “La causa scatenante è il decreto Asset, un provvedimento Omnibus (quei “contenitori minestrone” dove la politica c’infila di tutto), predisposto nel periodo estivo, con tempi di approvazione contingentati”, spiega una nota della sigla sindacale. “I primi due commi sono quasi ridicoli, il Governo non solo non si occupa di definirli, ma addirittura introduce delle procedure che ne annulleranno in parte gli effetti. Un altro elemento negativo è la possibilità di rilasciare fino al 20% di nuove licenze Taxi abrogando ogni norma che prevede una programmazione territoriale”.

Il governo non nasconde che sulla questione taxi c’è anche una sorta di vendetta nei confronti del Comune di Roma guidato dal centro-sinistra. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso ha attaccato il Campidoglio: “Gualtieri è stato due anni sindaco e non ha attivato le procedure ordinarie, prima è stato ministro per due anni e poteva cambiare la legge. Quindi c’e’ stata un’inadempienza conclamata di 4 anni”.

