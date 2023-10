Usa. Scendono in sciopero anche i lavoratori della Mack Trucks

L’unità fa la forza! I lavoratori dei camion Mack si uniscono ai loro compagni in sciopero, respingendo l’ultima offerta dell’azienda con una maggioranza del 73%.

LTI sostiene questa lotta. 100%. Il tema di questo sciopero è lo stesso degli altri. L’inflazione continua a crescere mentre i salari rimangono stagnanti. Quello che segue è il resoconto ufficiale della pagina web dell’UAW. Terremo informati i lettori sull’andamento dello sciopero.



Solidarietà per sempre!



Joseph F. Hancock, Editore



Abdel Honorio García, vicedirettore e tesoriere



Dr. Frank Goldsmith, redattore associato e redattore internazionale

I MEMBRI DELUAW ALLA MACK TRUCKS RIFIUTANO L’ACCORDO PROVVISORIO E SCIOPERANO

Dopo aver votato con il 73% di voti contrari a un accordo provvisorio, quasi 4.000 iscritti all’UAW della Mack Trucks in Pennsylvania, Maryland e Florida hanno iniziato a scioperare dalle 7 del mattino di lunedì 9 ottobre.

“Sono entusiasta di vedere che i membri dell’UAW di Mack Trucks sono alla ricerca di un accordo migliore e sono pronti ad alzarsi e a lasciare il lavoro per ottenerlo“, ha dichiarato il Presidente dell’UAW Shawn Fain.

“Gli iscritti hanno l’ultima parola e saranno la loro solidarietà e la loro organizzazione a garantire un contratto equo alla Mack“.

Dopo settimane in cui non si è riusciti ad affrontare le questioni economiche fondamentali, l’azienda ha raggiunto un accordo provvisorio a pochi minuti dalla scadenza iniziale del 1° ottobre.

Domenica 8 ottobre, i membri dell’UAW di Mack Trucks hanno votato contro l’accordo.

La leadership dell’UAW ha quindi emesso un avviso di sciopero all’azienda, citando “molti argomenti [che] rimangono in discussione, tra cui: aumenti salariali, indennità per il costo della vita (COLA), sicurezza del posto di lavoro, progressione salariale, mestieri specializzati, premio per i turni, orari delle ferie, orari di lavoro, salute e sicurezza, anzianità, pensione, 401(k), copertura sanitaria e farmaci da prescrizione e straordinari“.

Le UAW Locals 171, 677, 1247, 2301 e 2420 della Regione 8 e della Regione 9 rappresentano i lavoratori della Mack Trucks di Macungie e Middletown, Pennsylvania; Hagerstown e Baltimora, Maryland; e Jacksonville, Florida.

Gli scioperanti della Mack Trucks portano il numero totale degli iscritti all’UAW in sciopero a oltre 30.000 lavoratori in 22 Stati.

