12 giugno 2025. Mobilitazione nazionale davanti alle prefetture

I lavoratori migranti chiedono giustizia, rispetto, dignità

In un contesto che vede l’occidente immerso in una economia di guerra, rispondiamo con la mobilitazione dei lavoratori e dei settori popolari.

Verso lo sciopero generale del 20 giugno e della manifestazione nazionale del 21 per il disarmo, per la pace, contro il genocidio del popolo palestinese.

Milioni di lavoratori stranieri sono oggi in Italia e contribuiscono all’ economia e alle ricchezze del paese.

Ma questi lavoratori non hanno gli stessi diritti di tutti gli altri, sono discriminati come cittadini, come lavoratori, come studenti.

Molti, moltissimi di loro sono arrivati in Italia scappando da guerre, persecuzioni, sfruttamento lavorativo, fame e povertà

Ma qui li accogliamo per sfruttarne le braccia per arricchire padroni senza scrupoli o per garantire assistenza alla persona non più prevista da un welfare sempre più privatizzato.

Invece di ringraziarli li trattiamo come delinquenti, delegando alle forze di polizia l’integrazione nel nostro paese.

È ora di dire basta a un sistema escludente e razzista.

Per questo abbiamo promosso questa seconda giornata nazionale di protesta:

Per la regolarizzazione di tutte e tutti

Per il permesso di soggiorno subito

Per il rispetto dei contratti di lavoro e un salario dignitoso

Per il diritto all’ abitare

Per il riconoscimento del diritto di cittadinanza

Per il superamento dei Centri di Accoglienza e la chiusura di tutti i CPR

All’ indomani di un referendum sulla cittadinanza che non ha previsto la partecipazione dei lavoratori stranieri. ribadiamo con forza l’importanza della mobilitazione diretta.

Rilanciamo il protagonismo delle comunità straniere in Italia.

Aderiamo alle iniziative promosse nel mese di Giugno dalla campagna Non Sulla Nostra Pelle.

A Roma saremo al Piazza Santi Apostoli alle ore 16 e 30

Unione Sindacale di Base – lavoratori migranti

Comitato O.R.A.

Timbuktu Aps

Perugia Solidale

Rift Valley Aps

Unipe

Habla Mujer

“Collettivo peruviano genera e diffonde coscienza”

IMA,

Arci Roma

Sportello Migranti 49

REDCAN Comunidad Andina

Catania antirazzista

OSA Potenza,

PaP Basilicata,

Cambiare Rotta Basilicata,

POTERE AL POPOLO

MOVIMENTO 21 marzo

ARTI: association des resortisants Togolais en Italie

AST: associazione senegalese di Torino

AMT: associazione Maliana di Torino

ASDT: Associone congolese di Torino

Movimento panafricando

Movimento per il Diritto all’Abitare

11 Giugno 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO