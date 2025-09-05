Federazione Sindacale Mondiale: solidarietà con la Global Sumud Flotilla

La Federazione Sindacale Mondiale, che rappresenta oltre 110 milioni di lavoratori in 134 Paesi, esprime la sua solidarietà a tutti i lavoratori che coraggiosamente sostengono l’eroico popolo palestinese e la sua lotta incessante, e rende omaggio ai partecipanti alla Global Sumud Flotilla, una missione marittima che ha mobilitato oltre 300 persone e 50 navi provenienti da 44 nazioni, partita il 31 agosto dai porti spagnoli con l’obiettivo di rompere l’assedio imposto a Gaza e portare aiuti umanitari e solidarietà concreta al popolo palestinese.

La sera prima della partenza, una manifestazione di 50.000 persone ha sfilato in sostegno del popolo palestinese e della Global Sumud Flotilla.

Questa iniziativa si svolge in un periodo in cui Israele utilizza la fame come arma e la carestia come tattica di guerra, e alla luce dell’operazione militare in corso, con l’obiettivo dichiarato di occupare completamente Gaza e completare la pulizia etnica sistematica.

La WFTU rende omaggio al ruolo attivo svolto dai lavoratori portuali dell’USB nella raccolta e alla partecipazione dei loro rappresentanti, partiti con la flottiglia, mentre i lavoratori portuali dell’USB di Genova si sono impegnati a garantire che tutto il materiale raccolto raggiunga il popolo di Gaza. Il movimento sindacale internazionale di classe chiede che la Flottiglia non venga toccata.

La WFTU rende inoltre omaggio ai lavoratori portuali in Italia, Grecia, Francia e in altri porti importanti che, sotto la guida delle proprie affiliate, si sono rifiutati di caricare armi e attrezzature militari destinate a Israele. Questi atti di resistenza dei lavoratori sono una potente espressione di solidarietà di classe e internazionalismo.

Il movimento sindacale internazionale di classe intensifica la sua lotta contro le campagne armate e l’aggressione israeliana nei confronti del Libano, della Siria e dell’Iran, per porre fine all’occupazione e agli insediamenti nei territori arabi occupati, per garantire il diritto al ritorno dei rifugiati e per la creazione di uno Stato palestinese indipendente entro i confini del 1967, con Gerusalemme Est come capitale.

Il popolo e i lavoratori palestinesi, sotto assedio e sotto il fuoco nemico, continuano a resistere con dignità. La WFTU è fermamente e per principio al loro fianco. La loro lotta è la nostra lotta.

