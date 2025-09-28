Livorno. Pronti a proclamare sciopero per l’arrivo di una nave della israeliana Zim Posta

Nella tarda serata di sabato 27 settembre l’Unione Sindacale di Base Genova ha proclamato uno sciopero immediato in concomitanza dell’arrivo di una nave della compagnia israeliana Zim presso il terminal Spinelli.



A Livorno la nave Zim Virginia dovrebbe attraccare presso il terminal Darsena Toscana, nella notte di lunedì 29 settembre.



La RSU USB di Alp insieme alla segreteria USB è pronta a dichiarare sciopero qualora anche i lavoratori dell’art 17 dovessero essere avviati su quella nave.



È impensabile che in questo momento drammatico, in cui la popolazione di Gaza è sotto attacco e stremata dalla fame, e mentre i nostri fratelli e sorelle sulla Global Sumud Flotilla sono minacciati costantemente, poter pensare di lavorare una nave della compagnia armatoriale israeliana. Non è solo una questione di coscienza ma anche un messaggio politico che vogliamo mandare.



Inoltre esprimiamo tutta la nostra solidarietà ai portuali genovesi del Calp e di USB che stanno lottando nel porto Ligure così come abbiamo fatto noi in quello di Livorno.

