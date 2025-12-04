A Genova oggi è sciopero dei metalmeccanici. Usb: “unità nella vertenza ex Ilva”

Usb è in sciopero in Acciaierie d’Italia da lunedi e partecipa unitariamente a tutte le iniziative di mobilitazione per difendere il lavoro ed il futuro dello stabilimento di Cornigliano.

Per questo Usb, oltre a proseguire nella mobilitazione con i lavoratori di Cornigliano, aderisce e partecipa allo sciopero indetto da FIOM e FIM di tutti i metalmeccanici genovesi per la giornata del 4 dicembre.

Nonostante la straordinaria mobilitazione messa in campo , nessuna risposta è arrivata dal Governo ed il futuro di Cornigliano e di tutto un settore strategico come quello dell’acciaio è ormai appeso ad un filo.

Non ci stupiamo di questo: la deindustrializzazione è la drammatica conseguenza di anni di totale assenza di politiche per il settore.

Il Governo preferisce inchinarsi alle scelte politiche europee ed internazionali di guerra destinando enormi risorse al riarmo mentre si gira dall’altra parte quando si tratta di salvare l’occupazione, il lavoro ed il reddito di migliaia di lavoratori delle Acciaierie.

Usb chiede risposte immediate alle richieste avanzate in questi giorni per garantire il lavoro nei prossimi mesi allo stabilimento genovese, il ritiro immediato del piano presentato dal Ministro Urso e la nazionalizzazione di Acciaierie, unica misura per noi in grado di garantire il futuro di tutti i lavoratori e di tutti i siti dell’azienda.

In questa situazione drammatica crediamo fondamentale dare un segnale forte di sostegno e di unita’ nella vertenza in atto a sostegno di Acciaierie e di tutta l’industria genovese.

Appuntamento alle ore 9.00 ai Giardini Melis a Cornigliano

