Conferenza internazionale dei portuali in corso a Instanbul

E’ in corso a Istanbul la terza conferenza internazionale dei sindacati portuali europei contro la guerra dopo quelle di Atene del febbraio 2025 e di Genova del settembre stesso anno.

Questa rete internazionale di solidarietà tra portuali ha portato da subito un maggiore coordinamento riguardo le azioni di blocco e di embargo verso il trasporto di armi nei porti nell’area del mediterraneo e in Europa in particolare contro le spedizioni verso Israele.

Successivamente ha prodotto una prima grande giornata concreta di sciopero e di lotta internazionale del 6 febbraio scorso che ha coinvolto più di 20 porti in 5 paesi diversi.

Lo scopo di questa riunione è quella di consolidare il grande lavoro fatto fino a qui sulla questione dell’opposizione al genocidio, alle guerre e alle aggressioni ma anche sulle grandi questioni sociali come le condizioni di lavoro, le privatizzazioni e il processo di automazione delle banchine. Apprezziamo l’aumento dei porti che saranno coinvolti e delle sigle sindacali che si stanno rendendo disponibili a questo percorso.

Su questi temi si proporrà di lanciare una campagna d’informazione e di discussione con tutti i gruppi di portuali in Europa e nel resto del mondo che vorranno essere coinvolti, anche in palese contrasto con le complicità dei governi e dell’Unione Europea, verso un’altra giornata di lotta comune che confermi l’indicazione di concretezza e di radicamento di queste mobilitazioni internazionali.

Nella giornata di martedì 19 maggio alle ore 16.30, fuso orario di Istanbul, le delegazioni hanno previsto un webinar aperto a coloro che vorranno partecipare:

Topic: Webinar

Time: May 19, 2026 04:30 PM Istanbul

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19 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO