Quanto potrebbe peggiorare la crisi energetica europea quest’inverno?

Sulle conseguenze della crisi energetica in inverno ne stiamo sentendo di tutti i colori.Il governo uscente e quello entrante, grazie a media servili come mai prima d’ora, suonano la cantilena dell'”andrà tutto bene” (siamo arrivati a 177.000 morti, se ne aggiungono una sessantina al giorno, ma questi non fanno più notizia).

Intanto la pubblicità arriva a ristabilire una parte di verità (incredibile ma vero!), con spot che invitano a comprarsi dei pile per reggere senza riscaldamento in casa, tra qualche settimana.

Per avere un’idea meno inquinata dalla propaganda di guerra vi proponiamo questo quadro sinottico pubblicato da Al Jazeera che, essendo di proprietà di produttori ed esportatori di gas e petrolio, qualcosina di più preciso certamente sa.

Buona lettura.



*****

L’Europa sta affrontando una crisi energetica sempre più grave mentre si prepara a un inverno freddo. I prezzi del gas hanno raggiunto livelli record e le scorte si stanno esaurendo, alimentando la paura per l’inverno in arrivo.

Ecco tutto ciò che sappiamo sulla crisi energetica e su ciò che accadrà nei prossimi mesi.

Cosa sta succedendo attualmente?

– Il continente è alle prese con prezzi energetici da record, mentre si avvicina la stagione invernale.

– Una delle cause principali è legata alla guerra in Ucraina. La Russia ha sospeso le forniture di gas naturale che il continente ha utilizzato per anni per far funzionare le fabbriche, generare elettricità e riscaldare le case.

– La Russia forniva circa il 40% del consumo di gas dell’Unione Europea tramite gasdotti, ma le esportazioni sono state ridotte del 75%.

– Il Paese continua a inviare gas attraverso l’Ucraina e anche attraverso la Turchia e il Mar Nero con il gasdotto TurkStream, ma la prospettiva di un blocco completo è arrivata prima di quanto molti si aspettassero.

La Russia ha affermato che questa è la naturale conseguenza delle sanzioni economiche imposte a Mosca dall’Occidente.

– ” … Le stesse sanzioni che impediscono la manutenzione delle unità produttive impediscono loro di muoversi senza adeguate garanzie legali”, ha dichiarato a settembre il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

– Di conseguenza, i governi europei hanno cercato di diversificare l’approvvigionamento acquistando più gas naturale liquefatto, oltre a introdurre misure per ridurre la domanda e risparmiare energia.

– “L’Europa non dispone di risorse naturali“, ha dichiarato ad Al Jazeera Adam Pankratz, professore presso la Sauder School of Business dell’Università della British Columbia.

– “Hanno deciso di abbandonare i combustibili fossili e di non estrarre le proprie risorse naturali. L’Europa ha in realtà molto gas, ma ha deciso di non farlo e di dipendere dalle importazioni di gas e petrolio dalla Russia, e ora che questo è stato tagliato, non ha un piano di riserva“.

– L’UE importa circa l’80% del suo fabbisogno totale di gas, mentre la produzione nazionale si è dimezzata negli ultimi 10 anni. La Germania, che possiede giacimenti di gas, ha vietato il fracking, così come la Francia e altri Paesi.

Cosa ha significato tutto questo per i cittadini europei quest’anno?

– L’energia viene utilizzata per una serie di attività, tra cui i trasporti, le abitazioni, l’industria, i servizi, l’agricoltura e la silvicoltura. Nella produzione alimentare, l’energia viene utilizzata per i fertilizzanti, il raccolto, la refrigerazione e il riscaldamento.

– I mercati legati all’industria lattiero-casearia e a quella dei prodotti da forno sono stati duramente colpiti perché ad alta intensità energetica.

– Secondo i dati della Commissione Europea [PDF], i prezzi del burro sono aumentati dell’80% nell’anno fino ad agosto, mentre il formaggio è aumentato del 43%, la carne bovina del 27% e il latte in polvere di oltre il 50%.

– Anche i fertilizzanti sono stati colpiti duramente e i loro prezzi sono aumentati del 60% all’anno, mettendo a dura prova gli agricoltori e bloccando il 70% della produzione della regione.

– Con l’impennata dei prezzi del gas e dell’elettricità, milioni di persone in Europa stanno spendendo cifre record per l’energia. Gli esperti stanno anche assistendo a “enormi livelli di fuel poverty“.

– “La fuel poverty è fondamentalmente quando le persone non sono in grado di mantenere le loro case calde. E questo causa enormi problemi“, ha dichiarato ad Al Jazeera Simon Francis, coordinatore della End Fuel Poverty Coalition.

– “Se si hanno già condizioni di salute preesistenti, come l’asma o un problema cardiaco, o se si sta cercando di riprendersi da un intervento chirurgico, o se si è anziani o disabili e si vive in una casa fredda e umida, questo può peggiorare tutte le condizioni di salute preesistenti“, ha detto.

– Francis ha detto che alcuni disabili non hanno ricaricato le loro sedie a rotelle durante l’estate nel Regno Unito perché erano preoccupati di potersi permettere le bollette. Ci sono anche storie di famiglie che hanno già iniziato a pensare “alle conversazioni che dovranno avere con i loro figli sul fatto che ‘dormiremo tutti in una stanza’ [per risparmiare energia]“, ha detto.

– Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE), nell’Unione Europea le famiglie italiane e tedesche sono tra le più colpite dall’aumento dei prezzi del gas.

Quanto potrebbe peggiorare la crisi energetica?

– Secondo quanto riferito, l’Europa è già riuscita a riempire i propri impianti di stoccaggio e ha raggiunto l’obiettivo di riempirli all’80% entro novembre. È probabile che il continente abbia abbastanza combustibile per la produzione di energia elettrica quest’inverno.

– La regione ha anche cercato alternative alle forniture di gas, come le spedizioni di gas naturale liquefatto (LNG) e un maggior numero di gasdotti dalla Norvegia e dall’Azerbaigian. I governi hanno anche approvato misure per aiutare la popolazione a far fronte all’impennata dei prezzi.

– Tuttavia, la stabilità del continente dipende da un inverno relativamente “normale”, perché se le temperature si abbassano, la domanda potrebbe aumentare a livelli che le riserve europee non sono in grado di gestire.

– Lo scenario peggiore è un inverno super freddo in Europa”, ha detto Pankratz.

– “[In questo caso,] lo scenario economico peggiore è che l’economia europea vada in caduta libera… perché non può produrre nulla, perché è troppo costoso… e il governo dà la priorità all’invio di gas per il riscaldamento delle case dei cittadini piuttosto che per l’industria”, ha detto.

– L’altro scenario peggiore è che finisca davvero il gas e che la gente non possa riscaldare le proprie case, ma non prevedo che ciò possa accadere”.

– Finora il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio ha dichiarato che l’Europa potrebbe subire un inverno più freddo, più secco e potenzialmente meno ventoso.

Gli esperti concordano sul fatto che, nonostante questa sia una stagione difficile, l’Europa probabilmente supererà l’inverno, ma la preoccupazione è che cosa accadrà l’anno prossimo.

– Penso che non ci sarà un’enorme crisi energetica che all’improvviso farà spegnere le luci in tutta Europa. Ma sicuramente ci sarà bisogno di un razionamento e di una presa di coscienza del fatto che non si può condurre una vita normale”, ha dichiarato Carlos Torres Diaz, responsabile del settore energia di Rystad Energy.

– “L’Europa dice che possiamo superare l’inverno, ma lo stoccaggio è ancora pieno di gas russo. Quindi ora si presume che il gas russo non tornerà, e sarà molto difficile riempire di nuovo lo stoccaggio per il prossimo inverno”, ha detto.

– “L’anno prossimo continuerà ad essere più stretto, indipendentemente da quello che succederà, perché gli stoccaggi si svuoteranno”, ha aggiunto Diaz.

– Pankratz ha detto che l’Europa dovrebbe pensare a cosa fare nei prossimi anni.

– Il problema non è destinato a scomparire… dovranno pensare a cosa fare negli anni a venire, dove si ripresenterà lo stesso problema, e probabilmente sarà peggiore”, ha aggiunto.

Cosa potrebbe accadere in Europa?

– Nello scenario attuale, se le bollette continuano a salire, il numero di disoccupati aumenta e c’è un rallentamento economico, gli esperti ritengono che questo potrebbe riflettersi anche nelle strade.

– Parlando dal Regno Unito, Francis ha detto che: “Ci sono proteste già programmate. C’è tutta una serie di cose che il governo sta facendo e non sta facendo, e che fondamentalmente stanno causando l’esacerbazione della crisi del costo della vita e della povertà di carburante, e vedremo. Credo che la rabbia cresca di giorno in giorno”.

– Nel frattempo, mentre l’Europa cerca di risolvere la crisi energetica e le richieste dei cittadini, una delle sue sfide più grandi è il tempo necessario per attuare le soluzioni.

– Il problema dell’Europa è che “tutte le soluzioni [che l’Europa potrebbe avere] richiedono tempo. Ci vuole tempo per costruire un gasdotto, ci vuole tempo per costruire un reattore nucleare, ci vuole tempo per costruire un impianto di importazione di GNL”, ha detto Pankratz.

– E l’Europa non ha necessariamente questo tempo. [Dire che ho bisogno di un impianto di importazione di GNL o di un reattore nucleare in pochi anni è come dire che ne ho bisogno domani mattina… Deve accadere molto velocemente, e queste cose sono molto complicate”, ha aggiunto.

* Al Jazeera

5 Ottobre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO