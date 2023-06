La guerra degli Usa ai semiconduttori taiwanesi potrebbe avvantaggiare… il Giappone

Il 15 maggio 2023, Berkshire Hathaway ha comunicato in un modulo 13F alla Securities and Exchange Commission statunitense di aver completato la vendita della sua partecipazione di 4 miliardi di dollari in Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). Questa vendita ha completato un processo iniziato nel febbraio 2023, quando Berkshire Hathaway ha annunciato di aver venduto l’86% delle sue partecipazioni in TSMC.

Ad aprile, il leader di Berkshire Hathaway, Warren Buffett, ha dichiarato a Nikkei che le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina sono state “certamente una considerazione” nella sua decisione di disinvestire da TSMC. TSMC, ha dichiarato a Nikkei, è una “società ben gestita“, ma la Berkshire Hathaway avrebbe trovato altre destinazioni per il suo capitale.

Durante la riunione mattutina del 6 maggio, Buffett ha dichiarato che TSMC “è una delle aziende meglio gestite e importanti al mondo, e potrete dire la stessa cosa tra cinque, dieci o vent’anni. Non mi piace la sua posizione e l’ho rivalutata“. Per “posizione“, Buffett intendeva Taiwan, nel contesto delle minacce degli Stati Uniti contro la Cina.

Ha deciso di chiudere il suo investimento in TSMC “alla luce di alcune cose che stavano accadendo“. Buffett ha annunciato che avrebbe spostato parte di questo capitale verso la costruzione di una nascente industria nazionale americana dei semiconduttori.

TSMC, con sede a Hsinchu, Taiwan, è il più grande produttore di semiconduttori al mondo. Nel 2022, rappresentava il 56% della quota del mercato globale e oltre il 90% della produzione di chip avanzati. L’investimento di Warren Buffett in TSMC si è basato sull’immensa presa dell’azienda taiwanese sul mercato mondiale dei semiconduttori.

Nell’agosto del 2022, il Presidente degli Stati Uniti Biden ha firmato la legge ‘CHIPS and Science Act’, che fornirà 280 miliardi di dollari per finanziare la produzione di semiconduttori negli Stati Uniti. Il 6 dicembre 2022, Biden si è incontrato con il presidente di TSMC, Mark Liu, in occasione dell’espansione da 40 miliardi di dollari delle fabbriche di semiconduttori di TSMC a North Phoenix, in Arizona.

In occasione dell’annuncio del progetto, il Dr. Liu ha dichiarato che il secondo stabilimento TSMC è “una testimonianza del fatto che anche TSMC sta facendo un enorme passo avanti per contribuire a costruire un vivace ecosistema di semiconduttori negli Stati Uniti“.

Il primo stabilimento TSMC aprirà nel 2024, mentre il secondo, annunciato a dicembre, aprirà nel 2026. Il 22 febbraio 2023, il New York Times ha pubblicato un lungo articolo (“Inside Taiwanese Chip Giant, a U.S. Expansion Stokes Tensions“), in cui si sottolineava, sulla base di interviste con i dipendenti di TSMC, che “gli alti costi e le sfide manageriali” dimostrano “quanto sia difficile trapiantare uno dei più complicati processi produttivi conosciuti dall’uomo dall’altra parte del mondo“.

In occasione dell’annuncio del 6 dicembre, Biden ha dichiarato che “la produzione americana è tornata“, ma solo a costi molto più elevati (il costo di costruzione dell’impianto è dieci volte superiore a quello che sarebbe costato a Taiwan).

“La cosa più difficile della produzione di wafer non è la tecnologia“, ha dichiarato al New York Times Wayne Chiu, un ingegnere che ha lasciato TSMC nel 2022. “La cosa più difficile è la gestione del personale. Gli americani sono i peggiori in questo campo perché sono i più difficili da gestire“.

Far saltare in aria Taiwan

L’ambasciatore statunitense Robert O’Brien, ex consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, ha dichiarato a Steve Clemons, redattore di Semafor, in occasione del Global Security Forum di Doha, in Qatar, il 13 marzo 2023: “Gli Stati Uniti e i loro alleati non permetteranno mai che queste fabbriche [di semiconduttori] cadano in mani cinesi“.

La Cina, ha detto O’Brien, potrebbe costruire “la nuova OPEC dei chip di silicio” e quindi “controllare l’economia mondiale“. Gli Stati Uniti impediranno questa possibilità, anche a costo di un attacco militare.

Il 2 maggio 2023, in occasione di un evento del Milken Institute, il deputato americano Seth Moulton ha dichiarato che se le forze cinesi entreranno a Taiwan, “faremo saltare in aria TSMC“. … Naturalmente, “ai taiwanesi questa idea non piace per niente“.

Queste stravaganti dichiarazioni di O’Brien e Moulton trovano fondamento in un documento ampiamente diffuso dell’U.S. Army War College, pubblicato nel novembre 2021, da Jared M. McKinney e Peter Harris (“Broken Nest: Deterring China from Invading Taiwan“).

“Gli Stati Uniti e Taiwan dovrebbero pianificare una strategia mirata di terra bruciata che renderebbe Taiwan non solo poco attraente se mai venisse conquistata con la forza, ma anche molto costosa da mantenere. Questo potrebbe essere fatto efficacemente minacciando di distruggere gli impianti della Taiwan Semiconductor Manufacturing Company“, scrivono.

Subito dopo che Moulton ha fatto queste osservazioni incendiarie, l’ex sottosegretario alla Difesa statunitense Michèle Flournoy ha dichiarato che si tratta di un'”idea terribile” e che un attacco del genere avrebbe un “impatto di 2.000 miliardi di dollari sull’economia globale entro il primo anno e bloccherebbe la produzione in tutto il mondo“.

I funzionari di Taiwan hanno risposto prontamente a Moulton, con il ministro della Difesa Chiu Kuo-cheng che ha chiesto: “Come può il nostro esercito nazionale tollerare questa situazione se dice di voler bombardare questo o quello?“. Mentre Chiu ha risposto alla dichiarazione di Moulton su un attacco militare a TSMC, in realtà il governo statunitense ha già attaccato la capacità di questa azienda taiwanese di rimanere a Taiwan.

In risposta a queste minacce e alla vendita di TSMC da parte di Buffett, il vice ministro dell’Economia di Taiwan, Lin Chuan-neng, ha dichiarato che il suo governo “farà il possibile per far sapere al mondo che Taiwan è stabile e sicura“. Questi commenti incendiari rivolti alla Cina minacciano ora il collasso dell’economia di Taiwan.

Made in Japan

Nel suo incontro del 6 maggio, Warren Buffett ha detto qualcosa che dà un indizio su dove potrebbe essere dirottata la produzione di semiconduttori. “Mi sento meglio per quanto riguarda il capitale che abbiamo investito in Giappone piuttosto che a Taiwan“, ha detto.

Nel 1988, il 51% dei semiconduttori mondiali era prodotto in Giappone, ma nel 2022 la percentuale sarà solo del 9%. Nel giugno 2022, il Ministero giapponese dell’Economia, del Commercio e dell’Industria (METI) ha annunciato che avrebbe stanziato il 40% degli 8,6 miliardi di dollari previsti per un impianto di produzione di semiconduttori di TSMC a Kumamoto.

A novembre il METI ha dichiarato di aver scelto la Rapidus Corporation – che comprende una partecipazione di NTT, SoftBank, Sony e Toyota – per la produzione di chip a 2 nanometri di nuova generazione. È probabile che Berkshire Hathaway investirà in questa nuova attività.

* Fonte: Globetrotter



