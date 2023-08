Un lavoratore su quattro oggi guadagna meno di 9 euro l’ora

I 9 o 10 euro orari come salario minimo oggi al centro dello scontro politico sulla base di due diverse proposte (una Pd/M5S/, l’altra di Usb/UP), cambierebbero la condizione retributiva per un numero decisamente alto di lavoratori dipendenti italiani.

Si calcola che nel 2019, il 24% dei lavoratori e lavoratrici è risultato occupato con un salario orario medio inferiore a questo livello. Ma disaggregando il dato su base regionale e della dimensione delle imprese, le percentuali di salari sotto il salario minimo diventano ancora più pesanti nel Meridione e nelle piccole imprese.

Nelle regioni meridionali, la percentuale di lavoratori occupati con salari orari sotto i €9 ha raggiunto nel 2019 picchi del 37% in Campania, del 35% in Calabria, del 32% Sicilia e del 33% in Puglia.

Nelle regioni settentrionali la stessa percentuale si è invece fermata a circa il 20%, con oscillazioni tra l’14% del Trentino e il 20% del Piemonte e dell’Emilia Romagna.

Nel 2019, circa il 36% dei dipendenti privati occupati nelle imprese con meno di 11 addetti è risultato occupato con un salario orario medio sotto la soglia dei €9, percentuale che scende al 25% per gli occupati in imprese con un numero di dipendenti compreso tra i 11 e i 50.

Per le imprese più grandi la percentuale scende invece sotto la soglia del 20%.

Questi dati confermano come la battaglia sul salario minimo sia decisiva per invertire le crescenti disuguaglianze sociali e contrastare il boom del lavoro sottopagato. Il chiacchiericcio con cui le forze di governo negano tale realtà e si oppongono alla introduzione del salario minimo, nasconde la volontà di continuare a fare dell’Italia un paese a bassi salari in nome della competitività e di immaginarne un futuro da “cameriere” per il turismo di massa internazionale.



