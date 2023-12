Wolfgang Schäuble, il Faust dell’euro

Questo non è un necrologio tenero, bisogna dire. Anche nel caso di Wolgang Scaheuble utulizzare il parce sepulto sarebbe stato un insulto all’intelligenza. Degli uomini e dei popoli così duramente colpiti dalle sue paturnie, certo imposte con luciferina fermezza, dall’alto della straripante rendita di posizione tedesca in Europa.

Ma certo altrettanto criminali. Non solo negli esiti – alla fin fine terribili per la stessa potenza che ne aveva tratto i maggiori benefici, la Germania – ma anche sulla capacità dei cervelli di analizzare con serena lucidità i fatti e le teorie economiche che avevano reso credibile un rovesciamento totale del rapporto causa-effetto.

La straordinaria crescita del debito pubblico dei paesi europei più deboli considerata prova del loro amore per l’irresponsabilità contabile, invece che come prezzo pagato alle politiche scriteriate delle banche private tedesche e francesi che ne avevano finanziato la crescita senza badare agli squilibri macroeconomici che la moneta unica a quel punto nascondeva.

Era lo stesso gioco criminale che che proprio Schaeuble, insieme a Kohl, aveva condotto contro l’ex Ddr nel processo di riunificazione, l’Anschluss che ancora oggi spinge la povertà e la nazificazione nei lander orientali.

Un gioco possibile grazie a una banca centrale – come giustamente ricordato nell’articolo che vi proponiamo – che ha come unico obiettivo, per statuto, il contenimento dell’inflazione (e non anche un occhio all’occupazione, come è per la Federal Reserve ed altre banche centrali).

Una Bce costruita in quel modo proprio da Schaueble ed altri complici, tra cui quel Jacque Delors scomparso a poche ore di distanza da lui.

E non sembra un caso che solo l’interruzione di quel modo di funzionare – compreso il divieto di comprare i titoli del debito pubblico degli Stati in difficoltà – sia stata la mossa decisiva da fare per impedire che l’euro esplodesse trascinando a fondo tutta l’Europa.

Non perché l’autore della mossa – Mario Draghi – fosse migliore o diverso dai suoi pari. Lo scopo era in fondo solo quello di permettere che il gioco continuasse come prima della grande crisi del 2007-2010. Una mossa conservatrice, contro ogni cambiamento (peraltro impossibile, dentro il quadro di ferree regole europee costruite nei decenni).

Poi sono arrivati la pandemia e le guerre, a ricordare che nessuna regola può impedire al capitale di andare in crisi, ad intervalli quasi regolari. Che il segreto della sua vita, e della sua perpetua rinascita, è nella “spremitura” fino alla morte degli uomini e delle civiltà.

Sì, in effetti, la parabola di Schaeuble sa molto di Faust…



*****

Wolfgang Schäuble è stato un personaggio faustiano: si è illuso di aver consegnato l’anima alla virtù assoluta senza mai cedere alle lusinghe del debito pubblico, il demone che lusinga gli stolti.

Uno strumento che servirebbe ad accelerare la crescita economica ma che ottenebra la mente, richiedendo sempre nuovi finanziamenti in un vortice che ammanetta chi vi ricorre, e infine li schianta tra scadenze, rinnovi, e pagamenti di cedole sempre più alte.