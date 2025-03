Cina. Nuovo gigantesco balzo della tecnologia davanti all’Occidente

Lo sviluppo tecnologico è inarrestabile e rappresenta una chiave di volta per la crescita di qualsiasi paese. La strategia “occidentale”, fin qui, è stata quella di restringere le possibilità di accesso alle tecnologie più avanzate per quei paesi considerati competitori strategici o tout court “nemici”. La Cina dimostra invece che questi impedimenti possono essere solo temporanei, perché – all’opposto – stimolano lo sforzo nella ricerca scientifica e nella creazione di tecnologie ancora più avanzate.



Lo sviluppo dell’industria tecnologica cinese dipende dalle macchine litografiche a raggi ultravioletti estremi (EUV), poiché sono essenziali per la produzione di semiconduttori avanzati, necessari per l’intelligenza artificiale e il calcolo ad alte prestazioni.

Queste macchine, prodotte esclusivamente dall’azienda olandese ASML, utilizzano tecnologie brevettate e componenti chiave di aziende americane, impedendo alla Cina di accedervi liberamente. Senza questi strumenti, le fabbriche cinesi non possono produrre chip all’avanguardia, limitando il loro sviluppo tecnologico e la loro competitività globale.

Gli Stati Uniti limitano questa dipendenza imponendo restrizioni all’esportazione di apparecchiature UVE e di altri materiali essenziali per la produzione di semiconduttori. Attraverso normative e accordi con alleati come i Paesi Bassi e il Giappone, ha bloccato l’accesso della Cina a questa tecnologia, ostacolandone l’avanzamento in settori strategici.

Ciò rafforza la posizione degli Stati Uniti nella loro guerra tecnologica, mantenendo la leadership nordamericana nella produzione di chip avanzati e ostacolando l’autosufficienza cinese in un settore cruciale per la sua crescita economica.

Tuttavia, la tecnologia cinese ha compiuto un enorme passo avanti che potrebbe cambiare radicalmente la situazione. Huawei ha compiuto notevoli progressi nella produzione di apparecchiature per la litografia nell’ultravioletto estremo (EUV), essenziali per la fabbricazione di chip avanzati. Secondo quanto riferito, l’azienda sta testando la prima apparecchiatura litografica UVE completamente sviluppata in Cina presso il suo stabilimento di Dongguan.

A differenza delle macchine EUV dell’ASML, che utilizzano plasma generato da laser (LPP), questo dispositivo cinese impiega una sorgente luminosa basata su plasma a scarica indotta da laser (LDP), in grado di generare luce EUV con una lunghezza d’onda di 13,5 nm.

Si prevede che la Cina avvierà la produzione sperimentale di queste macchine nel terzo trimestre del 2025, con l’obiettivo di una produzione su vasta scala nel 2026. Questo sviluppo è fondamentale per ridurre la dipendenza della Cina dai fornitori esteri e far progredire la produzione di semiconduttori avanzati.

Questa svolta ha implicazioni significative per la guerra tecnologica dichiarata dagli Stati Uniti contro la Cina. Tutte le misure attuate dagli Stati Uniti negli ultimi anni hanno cercato di limitare l’accesso della Cina alle tecnologie avanzate dei semiconduttori, cercando di rallentarne il progresso tecnologico. Tuttavia, questi progressi di Huawei indicano che la Cina sta riuscendo a sviluppare tecnologie proprie per superare queste restrizioni.

Lo sviluppo di questa tecnologia da parte di Huawei ha implicazioni significative per la concorrenza tecnologica globale:

Riduzione della dipendenza tecnologica: la Cina ha storicamente fatto affidamento su fornitori stranieri, come ASML, per le apparecchiature litografiche avanzate. Le restrizioni imposte dagli Stati Uniti hanno limitato l’accesso della Cina a queste tecnologie. Grazie allo sviluppo di una propria macchina per la litografia UV, la Cina sta riducendo la propria dipendenza dai fornitori esterni ed eliminando l’impatto delle restrizioni.

Svolta nella produzione di semiconduttori: la capacità di produrre chip avanzati è fondamentale per lo sviluppo di tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale e le telecomunicazioni 5G. Grazie alla sua tecnologia litografica UVE, la Cina è nella posizione migliore per progredire in questi settori.



Risposta alle restrizioni commerciali: le misure statunitensi hanno cercato di frenare il progresso tecnologico della Cina. Tuttavia, questo sviluppo dimostra la resilienza e la capacità innovativa delle aziende cinesi di superare gli ostacoli e continuare il loro progresso tecnologico.



I progressi di Huawei nella produzione di apparecchiature litografiche UVE rappresentano una pietra miliare nel settore dei semiconduttori e ridefiniscono le dinamiche di potere nella competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina.



La capacità della Cina di sviluppare e produrre le proprie apparecchiature litografiche EUV rappresenta un cambiamento di paradigma nell’industria mondiale dei semiconduttori, consentendole di ridurre la dipendenza dalle tecnologie occidentali e, di conseguenza, di aggirare le restrizioni imposte dagli Stati Uniti.

Questo progresso non solo rafforza la sovranità tecnologica, ma indebolisce anche il controllo che gli Stati Uniti e i loro alleati hanno storicamente esercitato sulla fornitura di semiconduttori avanzati, un settore fondamentale per lo sviluppo economico nel XXI secolo.

Questo risultato è un elemento chiave nella strategia a lungo termine della Cina per l’autosufficienza tecnologica. Per anni, le restrizioni imposte dagli Stati Uniti hanno cercato di limitare l’accesso alle tecnologie avanzate, limitando le vendite di apparecchiature litografiche da parte di ASML e bloccando la cooperazione con produttori di chip come TSMC e Samsung.

Tuttavia, lo sviluppo di una propria macchina litografica EUV non solo neutralizza queste restrizioni, ma conferisce anche alla Cina un vantaggio strategico, consentendole di produrre chip avanzati da 7 nm e, in futuro, chip da 5 nm o più piccoli, senza dipendere da fornitori stranieri.

Questa svolta è fondamentale per accelerare lo sviluppo di settori chiave come l’intelligenza artificiale, il supercalcolo e le telecomunicazioni 6G, ambiti in cui la Cina ha già dimostrato progressi significativi. Grazie alla capacità di produrre localmente semiconduttori all’avanguardia, il Paese sarà in grado di aumentare la competitività di aziende come Huawei, SMIC e ByteDance, rafforzando il proprio ecosistema tecnologico e sfidando il predominio della Silicon Valley.

A livello geopolitico, questo sviluppo rafforza la posizione della Cina come potenza tecnologica globale. Riducendo la sua vulnerabilità alle restrizioni e ai blocchi, la Cina sarà in grado di esportare la sua tecnologia nei mercati emergenti senza le limitazioni imposte dall’Occidente, consolidando alleanze strategiche con paesi in Asia, Africa e America Latina che cercano alternative al predominio tecnologico degli Stati Uniti.

L’autosufficienza nella litografia UVE è più di una conquista tecnica per la Cina: è un passo fondamentale nella sua visione di indipendenza tecnologica e di leadership nella nuova era digitale.

* da Resumen LatinoAmericano

17 Marzo 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO