Milano. Fanno togliere striscione per Vigile del Fuoco colpito da coronavirus

A Milano, i Vigili del Fuoco della caserma di Via Benedetto Marcello, hanno esposto uno striscione per sostenere Cristian, un loro collega che sta lottando contro il Covid-19!

In questo momento di emergenza, l’unico problema del Comandante è stato quello di farlo rimuovere dalla facciata della caserma, perché scomodo alla sua vista!

Il bilancio dell’epidemia di coronavirus tra i Vigili del Fuoco comincia a diventare pesante. 2 morti, 476 unità in isolamento domiciliare per sorveglianza preventiva, 125 unità positive al Covid-19, di cui 18 ricoverati, 7 in terapia intensiva e 100 in isolamento domiciliare. “Un vero bollettino di guerra in continua evoluzione” ha denunciato il coordinatore dei VVF dell’Usb Costantino Saporito ai microfoni di Report su Rai 3. Parole che non sono piaciute ai vertici istituzionali. Si parla di una denuncia per le dichiarazioni rese in trasmissione.

