Stop affitto e bollette per giovani, studenti e precari. Nascono i Coordinamenti

Dopo l’assemblea nazionale telematica del 27 marzo si stanno svolgendo le prime riunioni dei coordinamenti regionali per la sospensione di affitto e bollette per giovani, studenti e precari.

Di seguito il report delle assemblee di Emilia-Romagna, Lazio e Abruzzo.

*****



SOSPENDIAMO AFFITTO E BOLLETTE! NASCE IL COORDINAMENTO DELL’EMILIA-ROMAGNA!



Dopo l’assemblea nazionale di venerdì 27 marzo e le migliaia di firme raccolte in pochi giorni, oggi c’è stata la prima assemblea del coordinamento regionale dell’Emilia Romagna. Ci siamo ritrovati in tanti nella stessa situazione: giovani, studenti, precari che non hanno i mezzi materiali per sostenere un affitto e che non possono chiedere alle proprie famiglie una mano perché anche loro si trovano senza stipendio o in forte difficoltà.

Nell’assemblea di oggi abbiamo voluto esprimere la necessità di un’uscita collettiva da questa situazione e la volontà di organizzarsi in prima persona per dare forza alle nostre rivendicazioni. Per questo abbiamo ritenuto fondamentale diffondere questo percorso fra i tanti giovani come noi che vivono la nostra stessa condizione e la lettera di autotutela messa a disposizione dal sindacato degli inquilini ASIA USB, uno strumento che, come sottolineato più volte in diversi interventi, non ha di per sé valore formale ma al quale bisogna dare forza con la lotta organizzata.

Abbiamo anche deciso di prendere parola pubblicamente sulle dichiarazioni uscite oggi dalla Regione Emilia Romagna, che ha intenzione di anticipare l’erogazione di fondi già stanziati per cercare di risolvere la situazione degli affitti. Fondi assolutamente insufficienti per risolvere la grave emergenza in corso e che escludono una grossa fetta di chi ne avrebbe bisogno in questa situazione, i giovani, i precari, gli studenti che non rientrano negli stringenti paletti richiesti da questi bandi. Per farci sentire abbiamo deciso di far arrivare ovunque questa risposta, dai nostri contatti, ai social network alla stampa e di inviare le nostre richieste e criticità anche alla regione stessa, perché non vogliamo le briciole, ma vogliamo delle risposte che siano reali e adeguate all’emergenza che stiamo vivendo. I soldi ci sono, per questa emergenza sociale devono pretendere dallo Stato l’ampliamento dei fondi.

In queste stesse ore tante altre regioni si stanno organizzando come abbiamo fatto noi. Non siamo soli e continueremo ad aumentare, in Emilia-Romagna e in tutta Italia per pretendere che il governo paghi i nostri affitti e le utenze. Per contattarci scrivici a 388 0543692 o 345 2585574 / Nota su facebook

DIVISI SIAMO NIENTE, UNITI SIAMO TUTTO!

COORDINAMENTO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA PER LA SOSPENSIONE DI AFFITTO E BOLLETTE.

*****



SOSPENDIAMO AFFITTO E UTENZE PER GIOVANI, STUDENTI E PRECARI! REPORT PRIMA DEL COORDINAMENTO REGIONALE DEL LAZIO!

L’esplosione dell’emergenza da Coronavirus ha fatto perdere a molti il lavoro: un esercito di precari, lavoratori a nero, studenti-lavoratori e gli stessi studenti fuorisede si trovano, non avendo altre fonti di reddito e non volendo pesare su famiglie anche esse in difficoltà non solo lavorativa, a non avere le condizioni materiali per pagare affitto e utenze.

Per questo abbiamo deciso di organizzarci collettivamente con il supporto del sindacato degli inquilini ASIA USB per sospendere i pagamenti: se ci scontriamo ognuno con il suo padrone di casa siamo destinati a fallire, ma collettivamente abbiamo la possibilità di non subire questa situazione e anzi far pressione sulle istituzioni affinché sia lo Stato a pagare poi queste spese.

A livello nazionale la mobilitazione è già partita e noi vogliamo farla crescere nel Lazio. Per questi motivi abbiamo deciso di allargarci il più possibile attraverso un gruppo Whatsapp, coinvolgendo sempre più persone con l’obbiettivo di far sentire di più la nostra voce. Asia Usb ci ha anche messo a disposizione un modulo per la sospensione dei pagamenti che non ha valore legale ma certifica la partecipazione a questa battaglia: dobbiamo spargere la voce e arrivare a tutti coloro che stanno in difficoltà!

Scriveremo poi una lettera al governatore della regione Zingaretti e alla sindaca Raggi pretendendo che i Fondi Regionali per l’integrazione all’affitto vengano estesi anche a studenti lavoratori, studenti fuori sede e lavoratori precari e chiedendo loro di portare la problematica al governo centrale, che i loro partiti di riferimento sostengono.

Si è inoltre pensato di usare come altro strumento per attirare l’attenzione sulla nostra mobilitazione la mail bombing dei siti delle istituzioni competenti, ovvero sovraccaricarli di messaggi, e per fare ciò è ancora più necessario crescere ed essere in tanti.

Abbiamo creato un gruppo per coordinarci: contattaci, partecipa e diffondi! Per contattarci scrivici a 388 0543692 o 345 2585574 / Nota su facebook

DIVISI SIAMO NIENTE, UNITI SIAMO TUTTO!

COORDINAMENTO REGIONALE LAZIO PER LA SOSPENSIONE DI AFFITTO E BOLLETTE.

******



SOSPENDIAMO AFFITTO E BOLLETTE! NASCE IL COORDINAMENTO ABRUZZO!



In questo primo appuntamento abbiamo fatto un po’ il punto della situazione. Ci troviamo più o meno tutti nelle stesse difficoltà in quanto studenti che facevano qualche lavoretto e giovani precari, tutti al momento fermi e in difficoltà nel pagare affitto e utenze. Abbiamo prima condiviso alcune considerazioni sulla nostra situazione attuale e su quanto messo in campo dal governo finora, che lascia scoperta sostanzialmente questa nostra problematica. Ma se ci attiviamo abbiamo ottime possibilità di riuscire a fare pressione sul governo, con l’obiettivo di chiedere risorse aggiuntive per i fondi regionali di integrazione all’affitto che coprano i mesi in cui non riusciamo a pagare. Questo possiamo farlo sia tramite gli strumenti che sta mettendo in campo il sindacato Asia USB sia tramite il livello mediatico… la campagna infatti sta iniziando a girare parecchio e i mass media stanno iniziando a interessarsi. E in molte regioni si stanno organizzando come noi, quindi è destinata a crescere. Abbiamo quindi alcuni strumenti da utilizzare per far esplodere la questione e fare in modo che arrivi all’attenzione del governo.

Il referente di Asia USB ha poi spiegato alcune questioni tecniche riguardanti il modulo da presentare al proprietario di casa (e da inoltrare ad Asia). Questo non rappresenta una tutela legale ma comunque fornisce uno strumento di mediazione e dialogo ma anche di forza con il proprietario, che mostra che abbiamo le spalle coperte e che si sta muovendo qualcosa di organizzato oltre a noi singoli. E rappresenterà anche uno strumento per fare pressione al governo quando Asia manderà tutti i moduli mostrando tutti quelli che sono in difficoltà in questo momento.

Abbiamo poi condiviso il fatto che comunque, nella peggiore delle ipotesi, gli sfratti sono e saranno bloccati per un bel po’, quindi per ora non ci preoccupiamo troppo… e poi eventualmente ci sarà sempre il sindacato a dare una mano su questo. Per concludere siamo rimasti di coordinarci tramite whatsapp per organizzare iniziarive mediatiche a stretto giro come video, foto con cartelli, grafiche da girare e tutto quello che ci viene in mente. La cosa più importante per ora è far girare la campagna tra tutti i nostri conoscenti e via social, facendoli partecipare al gruppo whatsapp e ai prossimi appuntamenti (virtuali…). Dai che ce la facciamo a bloccare gli affitti e le utenze! Noi Restiamo e Asia Usb sono a disposizione per qualsiasi dubbio o domanda!

Per contattarci scrivici a 388 0543692 o 345 2585574 / Nota su facebook

DIVISI SIAMO NIENTE, UNITI SIAMO TUTTO!

COORDINAMENTO REGIONALE ABRUZZO PER LA SOSPENSIONE DI AFFITTO E BOLLETTE.

2 Aprile 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO