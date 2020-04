Cliniche private e Mes. Lega e Pd, i “favori” da ricordare

Ci sono due partiti in Italia per i quali, al di là dei proclami, nulla è cambiato. Naturalmente anche per altri il mondo di riferimento è quello di sempre, nonostante l’epidemia abbia cambiato la vita del pianeta.

Ma per la Lega ed il PD questo ripetere tutto ciò che si è detto e fatto in passato, è segnato dalla particolare arroganza ed ottusità con cui viene proposto.



La Lega, nella Lombardia ove è nata e dove governa da decenni, ha sostenuto tutti gli affari e gli interessi dei ricchi e del padronato, oltre alla più vasta privatizzazione della sanità.

Ora, di fronte al collasso del sistema lombardo e alla strage immane che ne è derivata, la Lega nega la realtà e anzi con protervia miserabile rivendica “i successi” del suo sistema.

Lo fa con un manifesto ove la Regione Lombardia, assieme alla Confindustria e alle sue cugine che rappresentano le cliniche private, vanta come “successo della privatizzazione” le vite salvate, offendendo così non solo la realtà, ma 11.000 morti (finora).

La Lega con Salvini ha imbrogliato milioni di persone facendo loro credere di essere un partito che fa interessi popolari. Invece fa gli interessi del mondo degli affari e dei profitti, anche sulla salute delle persone; e lo rivendica anche, ora.



Il PD è il partito dell’austerità nel nome dei vincoli europei. Così è riuscito persino ad introdurre nella Costituzione il Fiscal Compact, che mina i principi sociali della nostra Carta.

Ora il PD, sia nella versione Zingaretti che in quella Renzi, chiede di ricorrere al MES, il fondo salva-stati che in realtà li distrugge, come la Grecia insegna. Naturalmente il PD vanta il fatto che nell’accordo raggiunto nell’Eurogruppo ci sarebbero dei miliardi da prendere senza condizioni, purché spesi per la sanità.

Ma questa generosità del MES in Europa è come quella delle cliniche private in Lombardia: è un affare.

Oggi l’aiuto non può che essere concesso alle condizioni più miti, domani si faranno comunque i conti. “Non mi devi niente, ricorda solo che ti ho fatto un favore“, dice il Padrino.

Domani le cliniche private consolideranno il loro dominio sulla sanità lombarda, così come le banche e la finanza sull’intero paese. E la Lega ed il PD, mentre si scontrano per il potere, saranno sempre dalla stessa parte, quella del profitto e del mercato.

Finché un paese cambiato e migliore non si libererà di loro.

