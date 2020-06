Campania. Alle elezioni regionali Potere al Popolo ci sarà

Potere al Popolo ha deciso che alle elezioni regionali della Campania ci sarà. In una nota spiega le ragioni di una scelta politica estremamente impegnativa da ogni punto di vista.

“Lo faremo perché malgrado 3 mesi di propaganda quotidiana di De Luca non siamo vittime di quest’operazione di lavaggio del cervello – a differenza di troppi, prima critici dello “sceriffo” e oggi pronti a saltare sul carro che sembra vincente.

Lo faremo perché dover scegliere tra De Luca-Mastella-De Mita e il centro-destra campano, tra i ras di Forza Italia, i leghisti vecchi e nuovi di Salvini (ultimi l’ex Udeur Zinzi e l’ex assessore della giunta Caldoro, Severino Nappi), è una non-scelta, è scegliere tra padella e brace. Un voto per centrodestra o De Luca significa un voto per un passato già visto: 100.000 emigrati negli ultimi 10 anni, la peggior ferrovia d’Italia, ospedali chiusi o ridimensionati, inchieste e scandali giudiziari, il fiume più inquinato d’Europa, zero regole e controlli per le imprese, speculazione edilizia e chi più ne ha più ne metta.

Lo faremo perché la rassegnazione non è un’opzione. Nemmeno quella al “meno peggio”. Significherebbe lasciare nelle mani di questi personaggi le nostre vite. Non vogliamo solo lamentarci, vogliamo operare per cambiarle davvero le nostre vite”.

