A Rossano accanimenti contro Cesare Battisti

Uno Stato di diritto – quale la Repubblica italiana pretende di essere – si valuta per quel che accade nelle sue prigioni. Ossia in quei luoghi dove, al netto dei frequenti errori giudiziari, vengono privati della libertà coloro che hanno violato le leggi.

Uno Stato di diritto si distingue dalla “giustizia tribale” perché garantisce uniformità alle propri stesse leggi nel trattamento dei detenuti. Uno Stato che lascia i singoli detenuti all’arbitrio dei custodi, o peggio ancora indica loro in che modo ridurre a nulla i margini di vita dei detenuti, con misure “ad personam” che neanche il fascismo storico riuscì a escogitare con tale frequenza e ferocia, non è evidentemente uno Stato di diritto.

La Repubblica italiana non lo è. Decidete voi da quando, perché la storia è lunga…

Si trova in regime di isolamento dove gli hanno tolto il pc che prima, al carcere sardo di Massama dove era recluso in alta sorveglianza, poteva utilizzare per motivi di studio e lavoro. Non solo. Gli hanno bloccato tutta la corrispondenza in entrata e in uscita, ad oggi i suoi cari non hanno avuto la possibilità di effettuare un colloquio visivo e, come se non bastasse, sono stati trattenuti – quando in precedenza invece erano ammessi – diversi pacchi inviati dai familiari.

Parliamo di Cesare Battisti, trasferito dal carcere sardo a quello calabrese di Rossano Calabro da una ventina di giorni. A segnalare alle autorità competente i diritti, di fatto, violati è l’associazione Yairaiha Onlus.

«Abbiamo appreso – si legge nella missiva dell’associazione – dagli avvocati di Cesare Battisti (Maurizio Nucci, Davide Staccanella e Sollai) che da quando è arrivato nel carcere di Rossano, all’incirca 20 giorni fa, il detenuto è sottoposto ad una serie di misure che vanno a violare il divieto di regresso trattamentale costituzionalmente e convenzionalmente garantito».

Tali restrizioni sembrano dei veri e proprio accanimenti del tutto ingiustificati. Come mai? Eppure i magistrati di esecuzione, nel rigettare la richiesta dell’avvocato di concedere i 30 anni di reclusione, così come sottoscritto dall’Italia con il Brasile, hanno stabilito che Cesare Battisti non deve essere sottoposto a regimi speciali, ma a quello ordinario, perché i fatti risalgono al 1979.

Quindi gli stessi magistrati hanno stabilito che non debba essere sottoposto ad alcun regime differenziato rispetto ai detenuti comuni. Eppure il ministero ha deciso, a suo insindacabile giudizio, che Battisti va tenuto in regime di alta sorveglianza. Oppure, in alternativa – così come è poi accaduto con il trasferimento -, di mandarlo al carcere di Rossano, insieme ai terroristi islamici.

A che pro?

Come detto, l’associazione Yairaiha denuncia alle autorità nero su bianco che a Battisti «gli è stata revocata la possibilità di utilizzare il pc precedentemente autorizzato per motivi di studio e lavoro, inoltre gli è stata notificata la censura della posta ma, di fatto, gli è stata bloccata pressoché tutta la corrispondenza in entrata e in uscita e non tutta notificata. Dai pacchi inviati dai familiari sono stati trattenuti diversi generi, anche questi precedentemente ammessi».

Prosegue denunciando che «i familiari hanno già fatto ben 2 richieste per poter effettuare colloquio visivo, rispettivamente in data 2 e 9 ottobre ma, ad oggi, non hanno ricevuto alcuna risposta».

Anche la comunicazione con gli avvocati viene ostacolata, perché pare che la direzione non autorizzi le chiamate verso i cellulari degli avvocati. «Questo aspetto – sottolinea l’associazione – appare paradossale soprattutto in questo momento di limitazioni di movimento per tutta la popolazione e dal momento che, proprio in questi mesi, la comunicazione nelle carceri si è (finalmente) adeguata ai tempi».

Yairaiha ritiene che alcune violazioni della legge penitenziaria siano palesi e vanno a incidere negativamente sui diritti del detenuto.

«Si prega pertanto – si rivolge l’associazione al Dap e al ministero della Giustizia – di voler verificare quanto rappresentato, ognuno per le proprie competenze, al fine di garantire che i diritti del sig. Battisti siano garantiti a Rossano Calabro come a Oristano o in qualsiasi altro istituto penitenziario».

Da ricordare anche che Battisti, 65enne, è affetto da varie patologie, comprese quelle polmonari. Il covid 19, che ha fatto capolino anche al carcere calabrese, è letale per chi ha condizioni preesistenti di determinate malattie.

Resta sullo sfondo la ratio della necessità di tali misure restrittive che gli stessi magistrati non hanno indicato. C’è il rischio che riprenda la lotta armata quando il suo ultimo, seppur indicibile reato è stato commesso nel lontano 1979?

* da Il Dubbio

