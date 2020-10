Sabato Roma va in piazza: “E’ il momento”

Sabato 31 ottobre a Roma è stata convocata da una larga coalizione di movimenti sociali e sindacali una manifestazione cittadina per mettere nero su bianco gli obiettivi sui quali affrontare questa fase di crisi economica e pandemica. L’appuntamento è alle ore 18.00 in Piazza Indipendenza.

Qui di seguito l’appello unitario di convocazione:

È il momento.

È il momento per chi crede che il Covid-19 sia un nemico comune, pericoloso e assassino.

È il momento per chi crede nel personale sanitario che combatte in prima linea difendendo le nostre vite dentro un sistema sanitario martoriato dai tagli.

È il momento per chi sta pagando il prezzo più alto dei lockdown mentre i padroni di Amazon, Google e di un pugno di multinazionali vedono i loro profitti impennarsi del 300%.

È il momento per chi si è ritrovato senza tutele, senza possibilità e con tanta solitudine intorno.

È il momento per chi è precario e precaria, per chi ha perso il lavoro, per chi rischia di perdere la casa, per chi sta perdendo la dignità dovendo chiudere la propria attività – che siano botteghe, piscine e palestre, pub e ristoranti.

È il momento di chiedere a gran voce di investire sul trasporto pubblico locale, nodo cruciale per battere la pandemia

È il momento per chi crede che cultura, cinema e teatro non siano un lusso ma una forza fondamentale della vita democratica, economica e culturale del paese.

È il momento per gli studenti e le studentesse che stanno subendo decisioni dall’alto senza mai essere ascoltati.

È il momento per chi non vuole più negazionisti e fascisti in piazza.

Se sono necessari i lockdown e le misure di contenimento allora devono essere necessarie anche le misure economiche a difesa della popolazione.

Vogliamo un reddito universale, vogliamo una patrimoniale che tassi i milionari e le multinazionali, vogliamo che vengano fermati sfratti e sgomberi, vogliamo un investimento nel comparto medico e l’aumento dei posti in terapia intensiva, vogliamo una scuola di qualità su cui si investa, vogliamo sostegno alle attività culturali e sociali del paese.

Vogliamo curarci senza morire di fame, senza avere paura del futuro o di trovarci senza garanzie di fronte all’incertezza di questi tempi.

TU CI CHIUDI, TU CI PAGHI!

Vogliamo andare a dirlo fin sotto il MEF!

ROMA è IN PIAZZA //

Sabato 31 Ottobre 2020// ore 18//Piazza Indipendenza

