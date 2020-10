Roma. “Tu ci chiudi, tu ci paghi”

E’ in corso a Roma, a partire da Piazza Indipendenza, la manifestazione contro il governo. Non per “evitare il lockdown”, perché alla nostra salute ci teniamo soprattutto noi.

Ma per garantire reddito a tutte la popolazione che subirà danni da questa chiusura. A cominciare ovviamente dalle classi popolari, spesso escluse dai “ristori” perché si lavora in nero, con contratti evanescenti, ecc.

