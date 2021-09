Pd-M5S-Destra: il partito unico della privatizzazione della sanità

Oggi iniziano i lavori di bonifica dell’area che dovrebbe ospitare il Parco della Salute, il tanto decantato “polo di eccellenza” sanitaria che, nato in ambienti di centrosinistra, da anni viene portato avanti da tutti i principali partiti. Significativa la presenza oggi all’inaugurazione del cantiere di Pierpaolo Sileri, Sottosegretario alla Salute, in quota 5 Stelle.

Nemmeno la pandemia ha fermato un progetto che si fonda esattamente sui cardini che hanno spogliato e indebolito il nostro sistema sanitario alla prova del Covid: il taglio costante dei posti letto negli ultimi 20 anni, la graduale aziendalizzazione della sanità, la concentrazione nei poli “di eccellenza” a partenariato pubblico-privato come il PdS, a discapito del servizio territoriale capillare.

Il progetto del PdS ha sempre messo d’accordo tutti. In primis il centrosinistra, che lo ha partorito e sviluppato, in coerenza con un’idea di aziendalizzazione della sanità e di graduale sua apertura all’ingresso dei privati; visione condivisa anche dai suoi alleati “di sinistra”, a cominciare da Sinistra ecologista che per bocca di Grimaldi da tempo lo definisce un volano importante per la ripresa della città. La destra, ovviamente, che ne ha sempre incoraggiato la realizzazione, a maggior ragione adesso che si trova al comando della Regione. I 5 Stelle, infine: anche su questo si misura il tradimento delle loro promesse del 2016; prima strenui oppositori a parole, ora grandi sostenitori.

Lorusso, Damilano, Sganga: tutti compatti per il Parco della Salute, tutti uniti nella stessa visione di città. Torino per questi signori deve continuare ad essere un luogo prima di tutto attrattivo per gli investimenti privati, deve diventare cartolina per i turisti, deve proseguire ad aprire alle fondazioni bancarie quote crescenti di servizi e welfare, deve promuovere studentati e housing “sociale” fondati sulla logica del profitto.

Il PdS è insomma uno degli esempi di quella fondamentale convergenza di intenti e interessi tra PD, 5 Stelle e destra che abbiamo da sempre incontrato nelle nostre battaglie quotidiane e denunciato. Sappiamo che tra questi gruppi di affaristi e politicanti non esiste un “meno peggio” e che il nostro riscatto, il riscatto della nostra gente, passa per la costruzione di una visione alternativa, vera e radicale, fuori dalle compatibilità con la logica del profitto.

Anche per questo partecipiamo alle prossime comunali a sostegno di Angelo d’Orsi Sindaco di Torino

Qui trovi le nostre proposte sulla sanità: https://youtu.be/mxV7yYpuKsk

Qui il nostro opuscolo sui motivi del nostro NO al Parco della Salute: https://poterealpopolo.org/inchiesta-parco-salute-torino/

