Roma: la Città Pubblica, le metropoli, Potere al Popolo e gli altri

In questa intervista rilasciata negli studi di Radio Città Aperta, il nostro direttore Sergio Cararo, candidato al consiglio comunale per Potere al Popolo, riassume la proposta su Roma Città Pubblica, le istanze messe in campo da Potere al Popolo, le distanze dal “poker dei quattro” candidati sindaci dell’establishment e il perché Potere al Popolo si è candidato autonomamente alle elezioni comunali di Roma.

La Rai ha messo a disposizione di Potere al Popolo ben 135 secondi per parlare di tutto questo. In questa intervista di 16 minuti c’è la possibilità di spiegare e comprendere meglio il senso di questa sfida politica a Roma, nelle altre aree metropolitane e in varie città.

