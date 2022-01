Salgono a 11,5 milioni le persone in povertà; ma più del 50% lavora

La crisi economica innescata dall’emergenza sanitaria ha contribuito a estendere il perimetro delle persone in difficoltà, allargando l’area di disagio sociale anche a chi un lavoro ce l’ha ma con una retribuzione precaria o tropoo bassa.

Ai 4 milioni di persone disoccupate, bisogna infatti sommare i contratti di lavoro a tempo determinato, sia quelli part time (925mila persone), sia quelli a orario pieno (2,1 milioni). Vanno poi considerati i lavoratori autonomi part time (711mila), i collaboratori (225mila) e i contratti a tempo indeterminato part time (2,7 milioni).

Il dato, è stato calcolato dal Centro studi di Unimpresa, (l’organizzazione delle piccole, medie e micro imprese, ndr) e si riferisce alla fine 2021.

Lo studio rileva oltre 1,6 milioni di soggetti in più rispetto a un’analoga rilevazione relativa al 2015, con una crescita significativa di circa il 15%. E’ un dato che fotografa con maggiore efficacia sia l’area della povertà che quella del “lavoro povero” dilagato nel nostro paese ancora prima della pandemia.

A colpire è il numero delle persone in povertà anche se occupate lavorativamente, ma alle prese con prospettive incerte circa la stabilità dell’impiego o con retribuzioni basse e bassissime.

Secondo lo studio questo settore ammonta complessivamente a 6,7 milioni di persone in condizioni precarie o economicamente deboli, che contribuisce ad allargare la platea delle persone che vivono sull’orlo del baratro, sempre più vicini alla povertà.

Secondo il Centro studi di Unimpresa, che ha elaborato i dati dell’Istat relativi al 2021, l’area di disagio sociale in Italia comprende 10 milioni e 805mila persone.

Il dato è superiore al quello di un’analoga rivelazione del 2015, quando il totale degli italiani in difficoltà si era attestato a quota 9,2 milioni.

Più nel dettaglio, si tratta di 4 milioni e 71mila disoccupati a cui vanno aggiunti 6 milioni e 734mila occupati in situazioni critiche.

Per quanto riguarda 4 milioni e 71mila senza lavoro, gli ex occupati sono 1 milione e 127mila, gli ex inattivi 571mila, i soggetti senza esperienza di lavoro 2 milioni e 373mila.

Quanto ai 6 milioni e 734mila occupati considerati in condizione precarie o economicamente deboli, si tratta di 925mila soggetti con contratti di lavoro a termine part-time, 2 milioni e 142mila persone con contratti a tempo determinato full-time, 2 milioni e 731mila addetti con contratti a tempo indeterminato part-time involontario, 225mila soggetti con semplici contratti di collaborazione e 711mila autonomi part-time.

4 Gennaio 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO