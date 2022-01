Scheda bianca

La valanga di schede bianche con cui Letta, Speranza, Conte, Renzi, Salvini, Berlusconi, Meloni ed i loro peones stanno offendendo e rendendo ridicola l’elezione del Presidente della Repubblica, dimostra tutta la miseria, lo squallore e la viltà di questa classe politica, senza distinzioni.

Fanno nomi che non hanno il coraggio di sostenere e sostengono in segreto nomi che non hanno il coraggio di dire. Ricordo tante elezioni presidenziali più o meno controverse, ma mai il dominio bipartisan delle schede bianche e nulle. Il bianco è il vuoto di un sistema politico dove per trent’anni la scelta del meno peggio ha selezionato i peggiori e gli inutili.

Sono tutti democristiani dorotei nel senso peggiore del termine, cioè opportunisti capaci solo di manovrare per stare comunque al governo o al potere nel proprio schieramento, non uso la parola partito perché i partiti erano una cosa seria e quelli attuali non lo sono più.

ll segretario del PD senza scandalo ha fatto la proposta di un “conclave” di tutti i capi per decidere il Presidente. Una specie di ridicola cupola, la peggiore democristianità. E quello della Lega si atteggia a statista mentre è chiaro che non sa cosa fare. Il bianco era il colore della DC, ora è diventato il simbolo della paralisi di questi piccoli leader.

Alla fine potrà essere Draghi per consunzione di tutti i notabili, o qualche quaquaraquà che sia all’altezza, cioè bassezza, di chi lo vota.

In ogni caso il prossimo Presidente della Repubblica sarà il simbolo della distruzione della Costituzione e del vuoto della politica ufficiale, sbianchettata di ogni idea o proposta vera, perché, come disse Draghi, alla guida c’è il pilota automatico delle banche e degli affari.