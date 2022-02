Italia. Armamenti già in marcia verso la frontiera est

Questo video è stato girato questa mattina a San Stino. Mostra un lunghissimo treno di mezzi militari in marcia verso la frontiera est del nostro paese. Al momento non è dato sapere se sono italiani o statunintensi. E’ riscontrabile solo che si tratta di un molti mezzi militari in direzione est.

L’Italia ha già confermato di essere disponibile a dare il suo contributo militare se la Nato deciderà di rafforzare il dispositivo nel fianco sud est. I militari italiani sono pronti a schierarsi in Bulgaria, Ungheria, Slovacchia e Romania.

Intervenendo al vertice Nato di pochi giorni a Bruxelles, il ministro della Difesa Guerini ha dichiarato:

“Abbiamo discusso dell’implementazione di misure nell’Europa orientale e sud orientale e della disponibilità di alcuni Paesi ad ospitare tali misure. L’Italia come sempre, in pieno spirito di solidarietà, continuerà a fare la sua parte ed è pronta a rafforzare, a seguito delle decisioni che saranno assunte in ambito NATO, il proprio contributo alla postura di deterrenza nel fianco Est e Sud-Est, chiaramente previa autorizzazione parlamentare”.

L’Italia contribuisce già con 250 militari sul campo all’interno del Task Group Baltik, contingente visitato dal Ministro proprio la scorsa settimana.

In teoria lo schieramento di ulteriori truppe italiane sul fianco est della Nato dovrebbe partire solo dopo una decisione del Parlamento ma, in base all’activaction order della Nato, appare probabile che il paese e il Parlamento si potrebbero trovare di fronte ad una decisione già operativa. Un pò come accaduto per la guerra del ’99 contro la ex Jugoslavia.

In sostanza la domanda è: che cosa è quello che vediamo nel video?

20 Febbraio 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO