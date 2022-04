Pisa. Presidio conferenza stampa contro la base militare a Coltano. Giovedi tutti sotto la Regione

Un presidio-conferenza stampa si è tenuto oggi insieme alle deputate Yana Ehm e Simona Suriano del gruppo ManifestA contro il progetto del Governo Draghi di costruzione di una nuova base militare dell’Arma dei Carabinieri a Coltano da 73 ettari nel Parco di San Rossore.

Il Governo sembra poter far marcia indietro, ma soltanto nell’individuazione del luogo della nuova base, ritenuta di rilievo strategico per la “difesa nazionale” e da fare necessariamente a Pisa, come ha già sottolineato il sottosegretario Sasso nell’interrogazione portata da Manifesta il 22 Aprile scorso.

La decisione verrà presa a Firenze il prossimo 4 Maggio in un incontro tra il Comune di Pisa, Ente Parco, Regione Toscana, Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e Arma dei Carabinieri.

Quel giorno saremo in presidio insieme al neonato movimento No Base “né a Coltano né altrove” dalle 11.00 sotto il Palazzo della Regione Toscana!

Nessun’altra base deve essere costruita, qui e nel resto del paese che deve essere invece smilitarizzato.

Si investano i 190 milioni di euro del fondo di coesione e sviluppo che andrebbero a finanziare la costruzione della base in spese sociali e sostegno ai salari!

