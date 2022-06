Almeno 10. Oggi giornata di mobilitazione per il salario minimo

Potere al Popolo! ha lanciato una campagna per un #salariominimo orario pari a 10 euro lordi l’ora per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori. L’Italia, infatti, è l’unico paese in Europa dove i salari sono diminuiti rispetto al 1990.

Lavoriamo tanto, spesso in modo precario, pericoloso, con salari da fame, insufficienti per vivere dignitosamente. Più di una persona su dieci in Italia vive in povertà anche se lavora e questa percentuale aumenta tra i giovani, 1 lavoratore/trice su 6 è povera.

Adesso basta!

Il 23 giugno è una giornata di mobilitazione nazionale nelle varie città per il salario minimo e far sì che chiunque, quale che sia il lavoro che svolge, guadagni almeno 10 euro l’ora! Un salario giusto e dignitoso per tutte e tutti!

#almeno10! per il nostro lavoro!

#almeno 10! per la nostra dignità!

#almeno10! per il nostro tempo!

#almeno10! per le nostre vite!

Gli appuntamenti

TORINO: giovedì 23 banchetto stazione Porta Nuova dalle 7.30 alle 9.30 e dalle 17 alle 19

MANTOVA: giovedì 23 volantinaggio itinerante al mercato cittadino di *piazza Martiri di Belfiore dalle 10.00

ROMA: giovedì 23 banchetto piazza Testaccio dalle ore 17

FIRENZE: giovedì 23 volantinaggio itinerante dalla Casa del popolo “Le Panche” in via G. Caccini 13/B dalle 18.00

NAPOLI: giovedì 23 banchetto a largo Toledo dalle ore 17.00

MARANO (NA): giovedì 23 volantinaggio itinerante da corso Mediterraneo a piazza Escrivá (flash mob) dalle ore 18.30

VOLLA (NA): giovedì 23 banchetto alla Casa del popolo “Bell Hooks” via Dante Alighieri 5 dalle 17.30

LECCE: giovedì 23 banchetto alla Casa del popolo “Silvia Picci” in via L. Tempesta 17 dalle ore 19.00

PALERMO: giovedì 23 banchetto a piazza Verdi dalle 16:00 alle 18:30

CATANIA: giovedì 23 banchetto piazza dei Libri dalle ore 20.00

CAGLIARI: giovedì 23 volantinaggio itinerante dalle 12 nella facoltà di studi umanistici, dalle ore 18 in via Is Mirrionis

LIVORNO: giovedì 23 banchetto piazza Cavallotti dalle ore 10.00

BOLOGNA: giovedì 23 dalle 12.30 banchetto in zona universitaria (via Zamboni, piazza Verdi) con volantinaggio e attacchinaggio

MILANO: giovedì 23 banchetto con volantinaggio ore 19 presso le Colonne di San Lorenzo

ANCONA: giovedì 23 banchetto presso la COOP del Piano in via Giordano Bruno a partire dalle ore 17:30

VIAREGGIO: giovedì 23 volantinaggio al mercato di piaza Cavour dalle ore 10

TERNI: giovedì 23 ore 17 volantinaggio a Corso Tacito

SENIGALLIA: giovedì 23 ore 17 piazza Saffi

PISA: giovedì 23 ore 10-12:30 appuntamento al Centro per l’impiego a via Battisti 14

L’AQUILA: giovedì 23 volantinaggio itinerante (mercato cittadino Piazza d’Armi, centro storico)

venerdì 24 banchetto informativo ai Quattro Cantoni, dalle 17.30

POZZUOLI (NA): venerdì 24 banchetto in piazza della Repubblica dalle19.00

PESCARA: venerdì 24 volantinaggio itinerante da Corso Umberto

MACERATA: venerdì 24 in serata nei pressi dello Sferisterio

PARMA: sabato 25 banchetto

AVEZZANO: sabato 25 volantinaggio al mercato

23 Giugno 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO