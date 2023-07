Unione Popolare avvia il processo costituente. Una alternativa è in campo

C’è stato un momento in cui Unione Popolare ha rischiato di sciogliersi…ma è stato per il caldo. L’assemblea nazionale di Up tenutasi domenica ha infatti visto più di trecento persone (altrettante collegate online) riunirsi sotto un tendone a Tiburtino III nella periferia romana. L’ondata di calore che si va abbattendo sulle città ha messo a dura prova i partecipanti, ma sul piano politico Unione Popolare ha invece fatto un passo avanti nel suo processo costituente.

Dopo l’introduzione di Luigi De Magistris, hanno resocontato i gruppi di lavoro su organizzazione e comunicazione dando il via al processo che porterà alle adesioni a UP (individuali e non per organizzazioni), allo statuto, alle forme della strutturazione interna e al manifesto politico. Le conclusioni sono state tirate da Simona Suriano.

Sul piano politico i temi più discussi sono ruotati soprattutto a tre priorità: lotta contro la guerra; stop alla secessione dei ricchi attraverso l’autonomia differenziata; difesa dei salari e salario minimo. I giovani di Ultima Generazione sono intervenuti chiamando ad una mobilitazione urgente sull’emergenza ambientale.

In qualche modo la discussione ha indicato i temi del programma minimo alternativo su cui Unione Popolare può dare battaglia nel paese e ricostruire un proprio insediamento sociale nel paese, un percorso che indubbiamente non può che avere un carattere processuale.

Negli interventi è stata evocata la necessità di una manifestazione nazionale contro la guerra in autunno (a dicembre scade il decreto sull’invio delle armi in Ucraina); la mobilitazione per fermare la legge che introduce l’autonomia differenziata delle regioni e, ovviamente, la centralità dell’emergenza sociale intorno alle questioni del salario e della condizione abitativa.

Emblematicamente, l’assemblea nazionale di Unione Popolare si è svolta non in un hotel ma in una periferia metropolitana, tra l’altro nel quartiere da cui ha preso spunto l’ultimo film di Zero Calcare dedicato proprio al complesso delle contraddizioni che agiscono nelle periferie.

Sullo sfondo di un dibattito pur ricco e piuttosto motivato si è però manifestata la sottovalutazione di un nodo politico: la funzione indipendente di Unione Popolare, soprattutto nel momento in cui le forze del centro-sinistra annunciano di voler coprire tutto lo spazio politico e sociale a sinistra.

Con la morte di Berlusconi e l’attivismo della Schlein il quadro politico è cambiato sia nel governo che nell’opposizione e Unione Popolare deve discutere e decidere se essere risucchiata dal canto delle sirene del “campo largo” o svolgere il proprio ruolo sul piano dell’indipendenza e della rappresentanza politica e del conflitto sociale. Già il prossimo anno ci sarà il test delle elezioni europee.

E’ un tema non certo secondario della discussione interna, ma sul piano costituente il processo appare ormai avviato concretamente e vedrà una road map nei prossimi mesi.

In conclusione è stato inviato un video messaggio di solidarietà con le proteste delle banlieu francesi.

Qui di seguito il comunicato emesso da Unione Popolare sull’assemblea

Unione Popolare: “da un’assemblea partecipata, si apre la nostra fase costituente”

Sono state/i in centinaia a raccogliere l’appello per l’apertura della fase costituente di Unione Popolare, nonostante il caldo soffocante di Roma.

L’incontro di ieri, che si è protratto fino alle 17.00, si è tenuto presso il Circolo Arci Concetto Marchesi, nella periferia romana, dove Rifondazione Comunista, stava svolgendo la sua festa cittadina. Luigi de Magistris, aprendo i lavori, ha rilanciato la proposta di uno spazio ampio e inclusivo, non composto solo da forze politiche ma che deve coinvolgere coloro che oggi condivide le nostre opinioni ma non è rappresentato dalla politica esistente.

Al mattino ci sono state relazioni per esplicitare le campagne su cui UP è già impegnata: dal rifiuto della guerra, di tutte le guerre, a partire da quella in Ucraina che per Unione Popolare, vanno fermate e non continuamente rifornite di micidiali armamenti. Su questo UP intende proporre a tutto il movimento contro la guerra, una manifestazione nazionale in autunno.

E poi le questioni sociali, in primis la Legge di iniziativa popolare, per l’istituzione di un salario minimo orario di 10 euro, indicizzato; l’opposizione al disegno di legge “Calderoli” e a qualsiasi tentativo di imporre l’autonomia regionale differenziata, contro cui saremo in piazza il prossimo 30 settembre; le questioni ambientali, le forme di lotta da intraprendere per fermare il “migranticidio” che avviene ogni giorno alle frontiere della Fortezza Europa.

Nel pomeriggio, su queste relazioni c’è stato un ricco dibattito.

Dai prossimi giorni sarà possibile, anche e soprattutto a coloro che non fanno parte delle organizzazioni fondatrici, (Prc, PaP, ManifestA, DemA), aderire ad Unione Popolare, condividendone il manifesto e iscrivendosi ad una piattaforma informatica.

Verrà generalizzata la realizzazione di coordinamenti di Unione Popolare nei diversi territori, si sta perfezionando uno statuto e ci si sta preparando al vero e proprio appuntamento costituente che si terrà in autunno.

Ma Unione Popolare nasce soprattutto per unire uomini e donne nei luoghi di sfruttamento e di conflitto, sarà quello il banco di prova in cui si proverà a crescere e a riappropriarci di uno spazio del Paese, che pone al centro l’applicazione integrale della Costituzione a cui da molti, anni, le istituzioni hanno rinunciato e che viene sempre di più ignorata e stravolta



Coordinamento Unione Popolare

(Foto di Patrizia Cortellessa)

