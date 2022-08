Il Pd candida Carlo Cottarelli e Susanna Camusso: granitica coerenza

Il #PD ieri ha annunciato due candidature molto significative:

1) Carlo Cottarelli, bocconiano di ferro, Chicago boy ed ex direttore del dipartimento Affari Fiscali del #FMI(Fondo Monetario Internazionale, agenzia di dominio finanziario che esercita la sua ferocia sui paesi debitori, ne sanno qualcosa in America Latina ed in Grecia;

2) Susanna Camusso ex segretaria generale Cgil, come da tradizione consolidata sale sul carro dove finiscono tutti gli ex dirigenti della #Cgil eletti con il PD, ovvero, quelli che, in questi ultimi tre decenni, hanno votato tutte le leggi peggiori contro i lavoratori (jobs act compreso) e che hanno concorso in modo organico al massacro del welfare e del sistema previdenziale pubblico.

Confindustria e colossi finanziari internazionali ringraziano commossi.

#UnionePopolare