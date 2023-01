Elezioni regionali del Lazio. Unione Popolare c’è!

Unione Popolare è ufficialmente in campo alle elezioni regionali nel Lazio del 12/13 febbraio 2023, unica vera alternativa alle altre forze in campo in una Regione in cui sono ben visibili le conseguenze delle scelte antipopolari prodotte dalla giunta Zingaretti, sostenuta dal PD e dal M5S, presentando Rosa Rinaldi candidata presidente, ex- sindacalista e militante di lungo corso.



Dopo anni a guida Zingaretti di privatizzazioni dei servizi pubblici, dalla sanità ai trasporti, di devastazione ambientale e di dismissione dei beni comuni, ci proponiamo di rimettere al centro gli interessi dei settori popolari, di lavoratrici e lavoratori, dei precari, delle nuove generazioni e

dei pensionati e le lotte del territorio.



Denunciamo l’antidemocratica legge elettorale regionale del Lazio, che inibisce la partecipazione alla politica istituzionale a tutte le forze “fuori dal sistema”, ponendo soglie di firme proibitive e sproporzionate soprattutto per territori di provincia.

A causa di ciò nelle province di Rieti e Latina non sarà possibile votare i candidati in lista, anche se sulla scheda sarà presente il simbolo di Unione Polare a fianco del nome della candidata presidente.



Daremo battaglia a tutto tondo contro le politiche perseguite dalla giunta Zingaretti e a quelle del governo Meloni sul piano nazionale, per un’alternativa politica e sociale a difesa del lavoro e dei diritti, per espellere le politiche di guerra dalla nostra Regione e Paese, per la tutela dell’ambiente, la ripubblicizzazione e il potenziamento dei servizi pubblici, contro ogni autonomia differenziata e smantellamento dei beni comuni.



CANDIDATI PROVINCIA DI ROMA

1. GAMBERINI Beatrice Bologna, BO – 09/10/1990

2. MASUM Matteo Velletri, RM – 02/01/1993

3. RINALDI Rosa Monte Sant’Angelo, FG – 04/01/1955

4. BENEDETTI Silvia Padova, PD – 24/10/1979

5. ALESSANDRINI Stefania Roma, RM – 04/07/1968

6. AMMENDOLA Gianni Roma, RM – 01/08/1950

7. CACCHIONE Barbara Roma, RM – 19/10/1960

8. CALO’ Giulia Roma, RM – 17/01/2005

9. CANITANO Elisabetta Ferrara, FE – 17/04/1955

10. CANTELLI Margherita Bologna, BO – 01/02/1994

11. CARROCCIA Marco Roma, RM – 01/11/1961

12. CECILI Roberta Roma, RM – 04/05/1961

13. CHIAPPINI Emanuela Roma, RM – 09/06/1963

14. COLANTUONO Beniamino, detto Nino

Boccione Anzio, RM – 01/03/1963

15. FEDI Margherita Roma, RM – 10/06/1969

16. FLAMINI Paolo Roma, RM – 27/10/1968

17. GARZIA Massimo Roma, RM – 21/10/1957

18. GUZZINI Giulia Loreto, AN – 27/06/1994

19. LOMBARDI Federico Nicola Campobasso, CB – 25/01/2001

20. MARCELLI Fabio Roma, RM – 15/03/1956

21. MASSIMI Giampiero Piglio, FR – 12/01/1972

22. PEGNA Vera Alessandria d’Egitto- 03/08/1934

23. PENNA Roberto Roma, RM – 12/09/1968

24. PERRI Francesca Anna Chicago, Stati Uniti – 07/10/1954

25. PRUDENTE Massimo Roma, RM – 06/08/1962

26. QUINZI Massimo Nettuno, RM – 11/03/1963

27. ROSSINI Massimiliano Tagliacozzo, AQ – 11/11/1968

28. SCIATORE Fabio Roma, RM – 30/01/1993

29. SPERA Sara Genzano di Roma, RM – 04/02/1985

30. STAMEGNA Claudio Roma, RM – 14/08/1960

31. TIDDIA Myriam Roma, RM – 24/06/1996

32. ZAVAGNI Paolo Maria Monterotondo, RM – 07/11/2002

14 Gennaio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO