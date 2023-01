Sciopero generale in Francia, e in Italia?

Ieri c’è stato lo sciopero generale in Francia, proclamato da tutti i sindacati, contro Macron che vuol portare l’età della pensione a 64 anni.

Totale solidarietà e ammirazione per i lavoratori francesi in lotta, mentre da noi tutto il peggio passa nella complicità e nella passività politica e sindacale.

Come si sa, da noi è in vigore la “legge Fornero”, peggiore di quella che ora vogliono imporre in Francia, che da anni manda in pensione dopo i 67 anni di età.

Questa legge contro i lavoratori e contro i giovani è stata votata dal centrosinistra, da Berlusconi e dalla Meloni. Poi TUTTI i governi, al di là di qualche ritocco parziale e temporaneo, l’hanno mantenuta in vigore, dando all’Italia il triste primato della peggiore controriforma europea sulle pensioni.

E CGILCISLUIL non hanno mai proclamato le lotte che fanno i sindacati in Francia. Da noi si mobilita soltanto il sindacalismo di base, che è minoranza osteggiata e repressa dal sistema.

Per tutte queste ragioni i lavoratori italiani sono ormai in fondo a tutti quelli dei paesi ricchi, come salari, condizioni di lavoro, diritti sociali.

Sono trent’anni che il sistema opera per la schiavitù del lavoro e finché in Italia non rovesceremo tutti i tavoli del palazzo, mandando al diavolo tutti i reazionari ed i loro complici, servi e finti progressisti, il lavoro continuerà a sprofondare e ricchi e padroni a festeggiare.

Per questo la gioia per lo sciopero in Francia non può che unirsi alla rabbia per ciò che non avviene in Italia e all’impegno a metter assieme e mobilitare le forze per farlo finalmente avvenire.

Oggi in Francia domani in Italia, diamoci da fare.

P.S. La stampa italiana, al sessantesimo posto nel mondo per indipendenza e libertà, dello sciopero in Francia sta dicendo poco o nulla.

20 Gennaio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO