Manifestazioni sotto le ambasciate e i consolati francesi in Italia

Attivisti e delegati dell’USB/FSM e di Potere al Popolo hanno manifestato questa mattina davanti all’ambasciata di Francia a Roma e al consolato francese di Napoli in solidarietà con i lavoratori e il popolo francese in lotta.

Presidi di solidarietà anche a Pisa in piazza Garibaldi, a Torino, alle 14,30 alla sede dell’Alliance Française, in corso Turati 12; e a Bologna alle 19 in piazza dell’Unità.

Quello francese è uno degli esempi più importanti di lotta degli ultimi anni in Europa, che USB come sindacato di classe non può che sostenere ulteriormente, dopo aver partecipato alla manifestazione a Parigi del 7 marzo scorso.

Da settimane i lavoratori, i giovani e il popolo francese, con i sindacati militanti in prima linea, si riversano ogni giorno nelle strade di tutte le città per dire no alla riforma pensionistica che Macron ha imposto scavalcando il Parlamento, costringendo così il presidente a mostrare il suo vero volto, quello della repressione.

L’Unione Europea e i governi nazionali da anni attuano politiche finalizzate al sostegno del mercato e dell’impresa attraverso il peggioramento dei salari, delle pensioni, dei diritti e dei servizi per il cittadino.

Per questo oggi è il momento della solidarietà internazionalista, promossa da Eurof, l’ufficio europeo della Federazione Sindacale Mondiale (WFTU), che USB praticherà giovedì manifestando davanti alle sedi diplomatiche francesi in contemporanea con il grande sciopero generale in Francia.

Roma. Davanti all’Ambasciata di Francia

Napoli, davanti al Consolato francese

