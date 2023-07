Gran Bretagna. Sunak impara dall’Italia: approvata legge antisciopero

La legge anti-sciopero, con la quale Sunak vuole mettere in ginocchio il suo più forte oppositore: il movimento sindacale, avrà conseguenze devastanti.

La legislazione approvata alla Camera dei Comuni (ma respinta dalla Camera dei Lord) è una risposta ai più grandi scioperi avvenuti in questi mesi in Gran Bretagna dagli anni ’80.

D’ora in poi, i lavoratori di cinque settori possono essere licenziati per aver partecipato a scioperi. Nelle ferrovie e nei vigili del fuoco, nel settore della sanità e dell’istruzione, i servizi di base devono essere garantiti anche durante i grandi scioperi. In tal senso l’Italia ha, purtroppo, fatto scuola in negativo.

I sindacati continueranno a lottare, ma il loro potere adesso viene estremamente limitato. Sono anche responsabili del fatto che si sono opposti al disegno di legge troppo tardi e troppo timidamente. Sebbene le Trade Unions abbiano intentato una causa contro la legge, questa adesso è in vigore, firmata dal re.

La Gran Bretagna aveva in precedenza le leggi sindacali più restrittive in Europa. Dall’era Margaret Thatcher negli anni ’80, i diritti dei lavoratori sono stati progressivamente smantellati. Per molto tempo e senza molta resistenza.

Gli scioperi programmati la prossima settimana dai lavoratori della metropolitana di Londra sono stati sospesi.

I membri dei sindacati ferroviari Aslef e RMT avrebbero dovuto intraprendere un’azione sindacale per tutta la settimana in una disputa di lunga data su salari, pensioni e condizioni.

Entrambi i sindacati hanno affermato che sono stati compiuti progressi nei colloqui presso il servizio di conciliazione Acas.

Finn Brennan, l’organizzatore di Aslef sulla metropolitana, ha dichiarato: “Dopo una settimana di intensi negoziati, abbiamo compiuto progressi reali per garantire che le condizioni di lavoro e le pensioni dei nostri membri siano protette dall’impatto dei tagli del governo Tory ai finanziamenti di Transport for London.

“Non ci saranno modifiche alle prestazioni pensionistiche prima delle prossime elezioni generali e qualsiasi futura modifica delle condizioni di lavoro e degli accordi sarà effettuata solo mediante negoziazione”.

Il segretario generale di RMT Mick Lynch ha dichiarato: “Ci sono stati progressi significativi compiuti dal nostro team negoziale nei colloqui Acas con TfL.

“Tuttavia, questa non è la fine della disputa né è ancora una vittoria per il sindacato.

“Il mandato di sciopero di RMT rimane attivo fino a ottobre e siamo pronti a utilizzarlo se necessario.

