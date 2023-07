Polemiche sul salario minimo in Germania. Per troppe persone è minore di 14 euro

Quasi un quarto di tutti i dipendenti (23,35%) in Germania viene pagato meno di 14 euro. E’ quanto emerge dai dati dell’Ufficio federale di statistica relativi al mese di aprile, che il gruppo parlamentare Die Linke ha chiesto al governo federale.

In cifre assolute si tratta 9,28 milioni su un totale di 39,8 milioni di dipendenti che guadagnano poco più dell’attuale salario minimo di dodici euro l’ora. Il 15 percento o circa sei milioni di lavoratori non va oltre questo limite inferiore di guadagno.

La situazione è deprimente, secondo l’esponente della sinistra della Linke, Dietmar Bartsch. Se un quarto guadagna meno di 14 euro lordi, “abbiamo un livello salariale che è chiaramente troppo basso in Germania“, ha detto lunedì ai giornali del gruppo mediatico Funke.

Secondo le autorità di Wiesbaden, il reddito lordo medio dei lavoratori è di 24,77 euro, il che corrisponde a un reddito mensile di 4.105 euro. Ma milioni di persone possono solo sognarlo. Tanto più che la fase dei prezzi elevati di cibo, affitto ed energia ha drasticamente svalutato il loro già scarso potere d’acquisto.

In considerazione di ciò, si fanno sempre più forti le richieste di aumento del salario minimo a 14 euro. Al contrario, la cosiddetta Commissione sul salario minimo, ha raccomandato a fine giugno di aumentare il salario minimo in due fasi: inizialmente a 12.41 euro nel 2024 e poi a 12.82 nel 2025.

La proposta, che il governo federale attuerà nel prossimo futuro, segna una “drammatica perdita di salari reali“, si è lamentato Bartsch. “Il basso livello salariale si metterà in piedi anche per quanto riguarda le pensioni. C’è il rischio di povertà nella vecchiaia”.

Nel fine settimana Bartsch, citando il ministero federale del lavoro (BMAS) ha reso pubblico che dopo 45 anni di contributi, le prestazioni di vecchiaia locali dell’assicurazione pensionistica legale ammontano in media a un “vergognoso” 1.543 euro. Di conseguenza, gli uomini percepiscono una pensione media di 1.637 euro e le donne 1.323.

In un confronto est-ovest, i cosiddetti ‘nuovi stati federali’ dell’est sono in ritardo rispetto alla Germania occidentale di oltre 200 euro. Tuttavia, i numeri sembrano ancora eufemistici, perché sempre meno persone possono richiedere una pensione senza trattenute e i salari bassi riducono notevolmente le richieste.

Secondo le informazioni del BMAS a gennaio, circa una donna su tre con un lavoro a tempo pieno dopo 40 anni di lavoro rischia una pensione inferiore a 1.000 euro al mese.

Come ha calcolato mercoledì l’associazione sociale VdK, con un salario minimo di 14 euro, dopo 45 anni si possono generare pensioni di vecchiaia “sopra il livello di sussistenza”. È sempre stato sottolineato che “i bassi salari aumentano drasticamente la povertà in età avanzata“, ha affermato la presidente dell’associazione Verena Bentele.

A questo proposito, gli ultimi dati sull’entità dell’esercito a bassi salari sono “allarmanti”. Anche Klaus-Dieter Gleitze della Conferenza statale sulla povertà della Bassa Sassonia ha preso la parola. In vista dell’inflazione costantemente elevata, l’aumento del salario minimo di 41 centesimi è “uno schiaffo in faccia per le persone colpite“, ha affermato in una nota.

La decisione della Commissione è avvenuta contro il voto dei rappresentanti sindacali presenti nell’organismo e ha suscitato discussioni anche all’interno della coalizione di governo.

Il leader della Spd, Lars Klingbeil, ha annunciato all’inizio di luglio di voler lavorare per la rapida attuazione della direttiva europea sul salario minimo all’inizio del 2024 . Secondo questa specifica direttiva, il limite salariale inferiore dovrebbe essere fissato al 60% del reddito mediano nel rispettivo stato membro.

Per la Germania, ciò corrisponderebbe attualmente a un valore compreso tra 13,50 e 14 euro. Sarebbe giunto il momento di adeguarsi, concorda Bartsch della Linke. Un aumento è “necessario adesso, anche per compensare l’inflazione“.

*Da Junge Welt

