Contro il Ponte e le inutili grandi opere: oggi manifestazione a Messina

USB partecipa alla Manifestazione del 12 agosto a Messina, per rilanciare la mobilitazione contro l’assurda ripresa del progetto di costruzione del Ponte di Messina.

La sola evocazione del tema dovrebbe suscitare la ferma opposizione di tutti, per la irrealizzabilità tecnica ma prima ancora per la insensatezza politica di un’opera che è solo un fantasma da evocare per tutti quelli che non hanno nessuna intenzione di affrontare i problemi strutturali del Paese e del suo meridione.

Dopo un’ estate, l’ennesima, di devastazione, incendi e enormi disagi nei trasporti, l’insistenza ottusa sul ponte è l’ennesimo segnale di uno scollamento tra la politica e i bisogni della popolazione.

L’appuntamento è alle 16.30 alla stazione FF.ss di Villa San Giovanni per chi arriva dal “continente” e alle 18 in piazza Cairoli a Messina per gridare forte la nostra opposizione al Ponte e parlare di un altro modello di sviluppo per il Sud.

Unione Sindacale di Base



*****

Manifestare contro il Ponte, ma cosa c’entrano Cgil e Pd?

Sabato 12 agosto, a Messina, alle ore 18, da piazza Cairoli partirà il corteo indetto dal Movimento No Ponte, corteo che si concluderà davanti al Municipio dove si svolgerà un concerto musicale con artiste e artisti da tutta la Sicilia e la Calabria:

Alva / Basiliscus P / Cesare Basile / Elfo Calabro / Kento & Mad Simon / K19 Tribe / La Stanza della Nonna / Moskillz / Papalia / Ras Pepy / Relax & Jeyden / Shili / Sicilia e dintorni / Skilla / Tunaman / Zu Luciano / 4RaroSound & Negus selecta

Come Federazione Del Sociale USB Catania abbiamo da sempre dato il nostro supporto alle manifestazioni No Ponte e siamo perfettamente d’accordo con l’impostazione degli organizzatori di non chiedere adesioni di sigle, lasciando libere le adesioni e la partecipazione.



Ma questo non ci imperisce di evidenziare la presenza ipocrita e strumentale della Cgil e del Pd a queste manifestazioni:



1) la Cgil è favorevole al Tav ma continua ad essere presente nelle proteste contro la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina;



2) il PD, partito atlantista, manifesta contro il Ponte che sarebbe, se venisse realizzato, prima di tutto un passaggio viario privilegiato per la NATO e le stesse forze armate dello stato italiano.



Che dire?

Federazione Del Sociale USB Catania

12 Agosto 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO