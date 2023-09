Ustica. Commenti e reazioni sulla strage Nato

Qui di seguito una serie di reazioni e commenti giunti in redazione all’intervista di Giuliano Amato sulla strage di Ustica.

*****

E adesso fuori dalla Nato

Lo sapevamo e Giuliano Amato semplicemente lo conferma.

Nel 1980 un jet militare della Francia, chiaramente per conto della NATO, assassinò 81 persone sparando un missile contro il DC9 Itavia in volo su Ustica. Cercavano di uccidere Gheddafi, invece fecero strage di italiani che andavano in vacanza.

Lo sapevamo, come sappiamo che dietro la strage fascista di Piazza della Loggia e tanti altri delitti e terrorismo, c’è l’azione sporca della NATO.

Io non voglio che Macron si scusi, come chiede Amato. Io voglio che si scusino e spariscano nella vergogna tutti i militari, i governanti e i politici italiani che hanno insabbiato e stravolto la verità.

Ma soprattutto io voglio l’ITALIA FUORI DALLA NATO e la NATO fuori dall’Italia.

Giorgio Cremaschi (Potere al Popolo)

******

Ustica. Amato ci ricorda il terrorismo Nato

L’intervista a Giuliano Amato ricorda agli smemorati che i paesi della NATO sono abituati a praticare il terrorismo. Come qualificare il tentativo, in quel caso non riuscito, di abbattere aereo libico per uccidere il leader di uno stato sovrano? L’ex-presidente Amato conferma la tesi del compianto Andrea Purgatori e dell’associazione dei parenti delle vittime.

Ricordiamo che si trattava di un’operazione congiunta perché quella notte era in corso una finta esercitazione della NATO che doveva servire da copertura all’attacco terroristico.

Proprio Andrea Purgatori denunciò che gli USA avevano finto di collaborare alle indagini rispondendo formalmente alle rogatorie ma senza fornire gli elementi richiesti dai giudici.

Amato, come nota Bobo Craxi, retrocede la data della telefonata con cui Craxi salvò la vita di Gheddafi. Si trattava del 1986 quando Reagan fece bombardare la residenza del leader libico.

Anche quello era un atto terroristico in violazione del diritto internazionale.

Come d’altronde è stata la guerra della NATO che ha raso al suolo la Libia e si è conclusa con l’efferato omicidio di Gheddafi.

Gli oltranzisti atlantisti dovrebbero smetterla di presentare la Nato e l’Occidente come l’incarnazione del bene e del diritto.

I cittadini italiani su quel volo sono stati vittime del terrorismo di cui USA, Francia, Gran Bretagna e in generale la NATO sono soliti servirsi.

E non hanno mai smesso.

Chiediamo al governo italiano di convocare l’ambasciatore francese e il Segretario Generale della NATO.

Ricordiamo che esiste un’altra versione sull’abbattimento del Dc9 Itavia, quella raccontata dal maresciallo radarista Alberto Dettori poi suicida(to?) al capitano Ciancarella e che attribuiva a un f104 italiano l’abbattimento. Anche in quel caso comunque la regia sarebbe stata made in USA.

Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista

*****

Ustica. Come la Nato organizza operazione terroristiche

E se qualcuno ancora aveva dei dubbi, oggi Giuliano Amato ci ha spiegato che la NATO organizza operazioni terroristiche, come cercare di uccidere il presidente libico Gheddafi, salvo fare una strage di civili a Ustica.

Una vergogna in cui il dolore delle famiglie e la legalità dello stato italiano è stata violata non una ma mille volte: altro che paesi democratici, qui siamo di fronte ad una schifezza immorale prima ancora che ad una politica guerrafondaia.

Del resto non è la prima volta: l’esplosivo che servì per fare la strage di Piazza Fontana veniva da una caserma della NATO. E chi l’ha fatto esplodere il gasdotto nord stream? Anche i tedeschi si sono accorti che l’hanno fatto saltare in aria gli ucraini con la collaborazione di paesi della NATO…

La NATO oggi non ha alcuna funzione difensiva ma è il più grande pericolo per la pace nel mondo, il principale focolare di conflitti. Proprio l’espansione della NATO ad est è all’origine dell’attuale guerra in Ucraina: Fuori l’Italia dalla NATO e fuori la NATO dall’Italia non sono proposte estremiste ma solo proposte di buonsenso per ogni persona di buona volontà che abbia a cuore la pace nel mondo.

Paolo Ferrero, Prc-Sinistra europea

3 Settembre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO