Ustica. Le piazze gridano: “Stato francese, assassino Nato!”

Alcuni scatti dei presidi che si sono tenuti ieri pomeriggio davanti al Consolato francese a Milano, all’Ambasciata francese a Roma, davanti al museo dedicato alla strage di Ustica a Bologna, manifestazioni contro i crimini dello Stato francese, le guerre della Nato e il silenzio complice dello Stato italiano, alla luce delle dichiarazioni di Amato sulla strage di Ustica.

Dichiarazioni che ancora una volta confermano – se ancora ce ne fosse bisogno – la natura terroristica e imperialistica di un’organizzazione come la NATO, da decenni responsabile di stragi di stato e destabilizzazioni in tutto il mondo, che oggi costituisce il braccio armato del neoliberismo euroatlantico in un contesto di crisi del modo di produzione capitalistico e di affermazione di un mondo multipolare, come vediamo in ultimo con la guerra per procura in Ucraina contro la Russia.

I coraggiosi tentativi di popoli come quello del Niger di alzare la testa contro l’imperialismo occidentale, l’allargamento dei BRICS e le variegate esperienze di sganciamento dall’imperialismo statunitense in America Latina ci dimostrano però che un’alternativa a questo modello fatto di barbarie e di sfruttamento è possibile, ed è lì che guardiamo per costruire anche qui l’opposizione all’imperialismo di casa nostra, della Nato e dell’Unione Europea.

Verità e giustizia per le vittime della strage di Ustica e di tutte le “stragi di Stato”!

Fuori l’Italia dalla Nato e la Nato dall’Europa!

Libertà e autodeterminazione per i popoli d’Africa!

Roma

Bologna

Milano

